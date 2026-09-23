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Разбитое стекло, исчезнувшая хозяйка и споры из-за парковки: загадочный случай с Mini Cooper в Иманте 0 412

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: разбитое стекло авто
ФОТО: скриншот видео TV3

Во дворе дома в рижской Иманте неизвестный разбил стекло припаркованного Mini Cooper. Владелица автомобиля пока не обращалась в полицию, а местные жители гадают, связано ли происшествие с обострившейся проблемой нехватки парковочных мест.

Во дворе дома №187 на улице Слокас в Иманте уже несколько дней стоит Mini Cooper с разбитым передним боковым стеклом со стороны пассажира. Кто повредил автомобиль и по какой причине, пока неизвестно.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), на разбитую машину обратил внимание местный житель, заметивший возле нее осколки стекла.

По словам соседей, автомобиль не двигался уже около недели, а его хозяйку давно никто не видел. Не исключено, что она находится в отъезде и пока просто не знает о случившемся.

Жители связывают инцидент с парковкой

Однозначной версии произошедшего нет, однако некоторые жители считают, что причиной мог стать затянувшийся конфликт из-за парковочных мест.

По их словам, после изменений в организации парковки часть привычных мест стала недоступна, поскольку территория рядом с домом перешла в частную собственность. В результате автомобилистам приходится искать место во дворах.

Один из местных жителей Максим рассказал, что подобные случаи в районе уже происходили.

«Однажды мне прокололи шины, потом ещё одному соседу тоже. Возможно, и здесь причина в том, что во дворе начали появляться машины, которых раньше не было. Но это лишь мои предположения», — отметил он.

Другие жители также признают, что проблема с парковкой в этом районе ощущается все сильнее.

Версия остается только одной из возможных

При этом никаких подтверждений тому, что повреждение автомобиля связано именно с конфликтом из-за парковки, нет.

Не исключено, что стекло разбили случайно или без какого-либо конкретного мотива — подобные случаи в Риге происходят регулярно.

По данным, приведенным в сюжете, позапрошлом году Государственная полиция зарегистрировала 576 случаев умышленного уничтожения или повреждения имущества, в прошлом году — 430, а за первые шесть месяцев этого года — 146.

Эти цифры свидетельствуют о снижении количества подобных преступлений, хотя случаи повреждения автомобилей по-прежнему фиксируются.

В полицию пока не обращались

На данный момент владелица Mini Cooper заявление в полицию не подавала.

Возможно, причиной стало то, что она отсутствует, поэтому пока не знает о повреждении автомобиля.

Что именно произошло с Mini Cooper и было ли это умышленным повреждением, пока остается неизвестным.

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#Рига #полиция #автомобили #преступления
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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