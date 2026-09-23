Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Смертельное ДТП у «Сените»: спасателям пришлось вырезать водителя из искореженного Volvo 0 311

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ресторан Сените
ФОТО: LETA

Во вторник вечером на Видземском шоссе возле «Сените» произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Volvo погиб после столкновения с грузовиком, стоявшим на обочине.

Во вторник вечером на Видземском шоссе возле «Сените» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, водитель легкового автомобиля Volvo погиб, врезавшись в стоявший на обочине грузовик.

Авария произошла около 22:00. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.

Сила удара была настолько велика, что автомобиль оказался сильно деформирован. Чтобы извлечь тело погибшего, потребовалась помощь сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.

По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства аварии выясняются.

Это стало единственным ДТП со смертельным исходом, зарегистрированным в Латвии за минувшие сутки.

Всего во вторник в стране произошло 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы.

Большинство пострадавших — десять человек — были зарегистрированы в Рижском регионе. Еще по одному человеку пострадали в Земгале и Курземе.

Среди получивших травмы — трое велосипедистов, водитель электросамоката и пешеход, что вновь показывает, что наиболее уязвимыми участниками дорожного движения остаются те, кто не находится в автомобиле.

За минувшие сутки полиция также задержала трех водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В двух случаях уровень алкоголя оказался настолько высоким, что нарушителям грозит уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или взысканием его стоимости.

Кроме того, сотрудники полиции составили 151 протокол за превышение скорости. Всего за различные нарушения правил дорожного движения за сутки оформлено 417 административных протоколов.

×
#ДТП #скорость #травмы
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Канадская провинция Британская Колумбия подала иск против OpenAI, разработчика ChatGPT.
Изображение к статье: Milrem Robotics
Изображение к статье: Элза Инесе Луйка
Изображение к статье: Наркотики

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия
Изображение к статье: Брэд Питт снова стал Клиффом Бутом: Netflix показал трейлер нового фильма Финчера
Культура &
Изображение к статье: Зеленский и Трамп
В мире
4
Изображение к статье: Анна Семенович готовится к свадьбе с бизнесменом Денисом Шреером. Иконка видео
Люблю!
Изображение к статье: 6 товаров и вещей, которые могут опустошить ваш кошелек
Люблю!
Изображение к статье: Совет сотрудничества стран Персидского залива
В мире
Изображение к статье: парень и девушка делают селфи
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео