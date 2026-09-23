Во вторник вечером на Видземском шоссе возле «Сените» произошло смертельное ДТП. Водитель легкового автомобиля Volvo погиб после столкновения с грузовиком, стоявшим на обочине.
Во вторник вечером на Видземском шоссе возле «Сените» произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции, водитель легкового автомобиля Volvo погиб, врезавшись в стоявший на обочине грузовик.
Авария произошла около 22:00. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте.
Сила удара была настолько велика, что автомобиль оказался сильно деформирован. Чтобы извлечь тело погибшего, потребовалась помощь сотрудников Государственной пожарно-спасательной службы.
По факту происшествия Государственная полиция начала уголовный процесс. Обстоятельства аварии выясняются.
Это стало единственным ДТП со смертельным исходом, зарегистрированным в Латвии за минувшие сутки.
Всего во вторник в стране произошло 158 дорожно-транспортных происшествий, в которых 12 человек получили травмы.
Большинство пострадавших — десять человек — были зарегистрированы в Рижском регионе. Еще по одному человеку пострадали в Земгале и Курземе.
Среди получивших травмы — трое велосипедистов, водитель электросамоката и пешеход, что вновь показывает, что наиболее уязвимыми участниками дорожного движения остаются те, кто не находится в автомобиле.
За минувшие сутки полиция также задержала трех водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения. В двух случаях уровень алкоголя оказался настолько высоким, что нарушителям грозит уголовная ответственность с конфискацией автомобиля или взысканием его стоимости.
Кроме того, сотрудники полиции составили 151 протокол за превышение скорости. Всего за различные нарушения правил дорожного движения за сутки оформлено 417 административных протоколов.
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