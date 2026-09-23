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«Три дня назад умер кот, а сегодня сгорел дом». В Даугавгриве пожар уничтожил жилье после попытки прочистить дымоход 0 597

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Обгоревший дом
ФОТО: скриншот видео TV3

В Даугавгриве перед началом отопительного сезона сгорел жилой дом площадью около 50 квадратных метров. Хозяин успел спастись, однако остался без жилья, а пожарные напоминают: прочищать дымоход интенсивной топкой камина опасно.

Во вторник утром на улице Грантс в садоводческом кооперативе Даугавгривы произошел пожар, который полностью уничтожил жилой дом. По информации передачи Degpunktā (TV3), огонь охватил строение площадью около 50 квадратных метров.

Хозяин дома Юрис не пострадал, однако лишился жилья, в котором прожил более двадцати лет.

По словам мужчины, причиной пожара могла стать привычная для него процедура подготовки к отопительному сезону.

«Каждый год я так делал — перед началом отопительного сезона протапливал камин. И каждый год ничего не происходило. Но в этом году огонь вспыхнул на крыше — там, где дымоход соединяется с крышей», — рассказал Юрис.

Первым тревожным сигналом стал дым

Юрис вспоминает, что сначала заметил сильное задымление внутри дома. После этого он поднялся на крышу, чтобы проверить дымоход.

Соседка Ядвига рассказала, что видела, как мужчина осматривал крышу, а затем попросил вызвать пожарных.

Пока экстренные службы ехали к месту происшествия, хозяин попытался вынести из дома личные вещи.

«Я вовремя выгнала его из домика. Он вытаскивал одежду, а внутри еще находился газовый баллон. Я сразу предупредила об этом пожарных», — рассказала соседка.

Пожар тушили несколько часов

Во время ликвидации возгорания спасателям пришлось работать в дыхательных аппаратах. Дополнительные сложности создало то, что ближайший источник воды находился примерно в трех километрах от места происшествия.

Потушить пожар удалось примерно через три часа, однако к этому моменту дом был практически полностью уничтожен.

Мужчина остался без жилья

После пожара Юрис признался, что переживает тяжелый период.

«Три дня назад умер кот, а сегодня сгорел дом. Говорят, беда не приходит одна. Значит, наверное, должно случиться ещё что-то третье», — сказал он.

По словам мужчины, семьи у него нет. Ближайшие несколько ночей он проведет в приюте для бездомных, а затем будет решать вопрос с дальнейшим жильем.

Важное напоминание перед отопительным сезоном

С наступлением холодов специалисты вновь обращают внимание на необходимость правильного обслуживания печей, каминов и дымоходов.

Они предупреждают, что нельзя очищать дымоход, просто сильно протапливая камин или печь. Такой способ может привести к возгоранию сажи и распространению огня на конструкцию крыши.

Для безопасной очистки рекомендуется использовать специальные инструменты, а лучше доверить эту работу сертифицированному трубочисту.

История Юриса стала еще одним напоминанием о том, что перед началом отопительного сезона проверка и правильная очистка дымохода могут предотвратить потерю дома.

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#пожар #безопасность #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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