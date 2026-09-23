Сегодня в Эстонии Раквереская больница сообщила, что не приемлет и не оправдывает деятельность, связанную с детской порнографией, и расторгла трудовой договор с доктором Ромеком Мяртсином, осужденным за педофилию.

«Мы сожалеем и приносим извинения пациентам и родителям, чье доверие было подорвано в связи с этим случаем», — говорится в сообщении больницы.

В своей деятельности больница до сих пор руководствовалась действующим законодательством и опиралась на официальные данные и разъяснения Регистра наказаний. Больница поддерживает начатое надзорное производство и надеется, что оно поможет внести дополнительную правовую ясность на будущее.

Совет Раквереской больницы 23 сентября собрался на внеочередное заседание. Совет заслушал отчет правления и принял представленную информацию к сведению.

Газета Virumaa Teataja в начале недели написала, что доктор Ромек Мяртсин — признанный хирург, работавший в одной из столичных клиник красоты и в хирургическом отделении Раквереской больницы. Хотя его характеризуют как очень хорошего врача, на его счету два обвинительных приговора за хранение, распространение и просмотр детской порнографии. Помимо прочего, мужчина просматривал файлы с изображениями детей младше десяти лет.