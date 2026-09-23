В южноафриканской провинции Квазулу-Натал вооруженные мужчины открыли огонь по людям, собравшимся в частном доме. Погибли 11 человек, еще трое получили ранения. Среди погибших — женщина, которая, предположительно, была беременна.

Как сообщает южноафриканский телеканал eNCA со ссылкой на полицию, нападение произошло вечером 22 сентября в районе Зико в КваМакхуте, к югу от Дурбана. По предварительным данным, в доме находились 14 человек — 13 мужчин и одна женщина. Трое вооруженных мужчин вошли внутрь и открыли огонь.

Десять человек, включая женщину, погибли на месте. Четверых пострадавших доставили в больницу, однако один из них позднее скончался. Таким образом, число погибших достигло 11, трое остаются ранеными.

По данным eNCA, нападавшие согнали находившихся в доме людей в одну комнату, после чего начали стрелять. Перед бегством они также подожгли автомобиль, принадлежавший одной из жертв.

Полиция проверяет возможный конфликт

Мотив массового убийства пока не установлен. По предварительным данным полиции, некоторые из погибших ранее находились в поле зрения криминальной разведки в связи с предполагаемой незаконной деятельностью. Подробности правоохранители пока не раскрывают, чтобы не навредить расследованию.

Полиция начала розыск подозреваемых. Среди проверяемых версий — возможный конфликт между соперничающими группировками, однако официально эта версия пока не подтверждена.

Следствию предстоит установить мотив нападения и выяснить, почему именно собравшиеся в доме люди стали мишенью вооруженных преступников.