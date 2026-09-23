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В Риге разыскивают пропавшую девушку: Анну Данилевску не видели с 17 сентября 1 263

ЧП и криминал
Дата публикации: 23.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Анна Данилевска
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшую без вести Анну Данилевску 2008 года рождения. Девушка 17 сентября ушла с адреса в рижском микрорайоне Пурвциемс, и с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Розыском занимается Рижское Северное управление Рижского регионального управления Государственной полиции.

Приметы: рост около 165 сантиметров, худощавого телосложения, темные, почти черные волосы.

В день исчезновения Анна была одета в джинсы и бежевую куртку. На ней были кроссовки New Balance, с собой — черная сумка Guess.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию девушки и сообщить любую информацию, которая может помочь установить ее местонахождение.

Если вам известно, где находится Анна Данилевска, необходимо позвонить в полицию по номеру 112.

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#Рига #полиция #розыск #социальные сети #новости
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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