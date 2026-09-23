В одном из торговых центров Риги полиция задержала гражданина Узбекистана 1998 года рождения. Мужчину подозревают в том, что он подходил к малолетним девочкам и предлагал им деньги за участие в действиях сексуального характера.

Как сообщает Государственная полиция, информация о произошедшем поступила 18 сентября. Девочки обратились за помощью к сотрудникам магазина, которые вызвали полицию и не позволили мужчине покинуть место происшествия.

Прибывшие полицейские задержали гражданина Узбекистана. По данным полиции, мужчина находится в Латвии на основании визы с правом на трудоустройство, выданной сроком на один год 16 сентября — всего за два дня до задержания.

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 162.1 Уголовного закона Латвии — за склонение малолетних к участию в действиях сексуального характера.

Потерпевшими по уголовному делу признаны две малолетние девочки. Подозреваемый заключен под стражу. Ранее, как отмечает полиция, он в поле зрения правоохранительных органов не попадал.

За такое преступление законодательство предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, краткосрочное лишение свободы либо пробационный надзор.

Расследование продолжается, поэтому полиция пока воздерживается от более подробных комментариев.

Государственная полиция подчеркивает, что человек не считается виновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.