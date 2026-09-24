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Более 100 попыток за день: давление на латвийско-белорусской границе сохраняется 0 53

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: граница
ФОТО: LETA

За минувшие сутки латвийские пограничники предотвратили 103 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. С начала года таких случаев зарегистрировано уже более 11,3 тысячи.

В среду Государственная пограничная охрана Латвии предотвратила 103 попытки незаконного пересечения государственной границы со стороны Беларуси.

По данным ведомства, с начала 2026 года число предотвращенных попыток достигло 11 360. Это означает, что давление на латвийско-белорусском участке границы остается высоким.

Одновременно по соображениям безопасности во въезде в Латвию было отказано шести иностранцам — трем гражданам Беларуси, двум гражданам России и одному гражданину Германии.

Пограничники продолжают работать в условиях режима усиленной охраны государственной границы, который правительство ранее продлило до конца 2026 года. Он действует на приграничных территориях Лудзенского, Краславского и Аугшдаугавского краев, а также в Даугавпилсе и Каунатской волости Резекненского края.

Режим был введен из-за сохраняющегося потока нелегальных мигрантов, прибывающих к границе со стороны Беларуси.

Для сравнения, за весь 2025 год латвийские пограничники предотвратили 12 046 попыток незаконного пересечения границы. Уже сейчас показатель 2026 года приблизился к этой цифре, хотя до конца года остается еще несколько месяцев.

По гуманитарным причинам в прошлом году въезд в Латвию разрешили 31 человеку, а в 2024 году — 26. Остальным, не имевшим законных оснований для въезда, было отказано.

Ситуация на латвийско-белорусской границе остается одной из ключевых задач для пограничной службы, которая продолжает работать в усиленном режиме.

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#Латвия #миграция #безопасность #Беларусь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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