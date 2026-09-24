Злоумышленник, ранее обокравший автомойку в Огре, за одну ночь успел побывать как минимум еще в двух городах. Владельцы автомоек рассказали, что преступник действовал по одному сценарию, однако в большинстве случаев остался практически без добычи благодаря ежедневной инкассации и современным системам хранения наличных.

Появились новые подробности о серии ночных краж на автомойках в окрестностях Огре. Как сообщает передача Degpunktā (TV3), злоумышленник за одну ночь совершил преступления как минимум в трех населенных пунктах, каждый раз выбирая своей целью автомойки самообслуживания.

По словам владельцев объектов, сначала вор проник на автомойку на улице Ригас в Огре, затем отправился в Кегумс на улицу Огрес, а после этого добрался до Лиелварде, где попытался вскрыть оборудование на улице Лачплеша.

Денег почти не оказалось

Как сообщалось ранее, в Огре незадолго до кражи была проведена инкассация, поэтому наличных в терминалах практически не осталось. Несмотря на это, злоумышленник сумел похитить часть оборудования для уборки.

Еще менее удачной оказалась попытка в Кегумсе.

Из трех платежных терминалов преступник вскрыл лишь один, однако внутри обнаружил всего два евро, которые, по словам владельцев, даже не забрал.

«Мы уже научены опытом»

Член правления компании Istra Pluss Юрис Игнатьев рассказал, что после аналогичных краж во время пандемии COVID-19 предприятие полностью пересмотрело систему хранения наличных.

«Мы ежедневно и очень тщательно проводим инкассацию и практически не оставляем там денег», — отметил он.

По его словам, на автомойках компании используется вакуумная система, при которой деньги сразу через специальные каналы поступают в центральный сейф.

«Во многих автомойках деньги накапливаются прямо в пультах управления, а у нас они автоматически уходят через бетонный пол в центральный сейф. Поэтому в терминалах, которыми пользуются клиенты, брать практически нечего», — пояснил Игнатьевс.

В каждом городе выбирал разные автомойки

По мнению владельцев, преступник понимал, что разные сети используют различные системы хранения наличных, поэтому в каждом городе выбирал автомойки разных операторов.

Во всех трех случаях злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения.

По данным владельцев автомоек, он приехал на синем микроавтобусе с литовскими регистрационными номерами, был одет в светоотражающий жилет, скрывал лицо под маской, работал в перчатках и использовал лом для вскрытия терминалов.

Полиция ведет расследование

Государственная полиция возбудила уголовное дело и проводит расследование обстоятельств серии краж.

Пока правоохранительные органы не раскрывают дополнительных деталей, однако устанавливают личность злоумышленника и проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.