Смертельная авария возле «Сените», в которой погиб 44-летний водитель Volvo, остается одной из самых загадочных за последнее время. По предварительным данным, грузовик был обозначен по всем правилам, однако легковой автомобиль без торможения врезался в него, а причины произошедшего еще предстоит установить.

Во вторник вечером возле комплекса «Сените» произошла смертельная авария. Водитель автомобиля Volvo на полной скорости врезался в заднюю часть грузовика, который стоял на полосе разгона из-за замены колеса.

Как сообщает передача Degpunktā (TV3), удар оказался настолько сильным, что 44-летний водитель легкового автомобиля погиб на месте.

Грузовик стоял около десяти минут

По словам очевидцев и полиции, водитель грузовика был вынужден остановиться из-за прокола колеса. Он включил аварийную сигнализацию и выставил знак аварийной остановки, после чего приступил к замене колеса.

По словам очевидца Винеты, грузовик находился на месте примерно десять минут, прежде чем произошла трагедия.

«Даже следов торможения не было»

Жительница ближайшего дома Винета наблюдала за аварией из окна. По ее словам, Volvo двигался прямо по полосе разгона и не пытался избежать столкновения.

«Даже следов торможения не было. Он просто ехал прямо и заехал под грузовик», — рассказала она.

После удара водитель грузовика самостоятельно вызвал экстренные службы.

Очевидца поразила реакция других водителей

По словам Винеты, больше всего ее потрясло не только само ДТП, но и поведение проезжавших мимо автомобилистов. Она утверждает, что первая машина остановилась лишь примерно через десять минут после аварии.

«Все машины с момента аварии просто проезжали мимо… Я сказала: "Какие же у нас жестокие люди…" Возможно, этого человека еще можно было спасти», — вспоминает женщина.

Когда на место прибыли медики, спасти водителя уже не удалось. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Что могло стать причиной аварии

Почему водитель Volvo не заметил стоявший грузовик, пока остается неизвестным.

Эксперт по безопасности дорожного движения CSDD Оскар Ирбитис не исключает, что причиной могла стать невнимательность водителя, однако подчеркивает, что необходимо учитывать и другие возможные факторы, включая состояние здоровья человека.

По данным полиции, водитель грузовика выполнил все предусмотренные правилами меры безопасности.

Эксперт предложил использовать современные средства предупреждения

По мнению Ирбитиса, подобные трагедии могут происходить даже при соблюдении действующих требований.

Он считает, что традиционного аварийного знака на скоростных дорогах не всегда достаточно и предлагает шире использовать активные сигнальные устройства с оранжевыми проблесковыми маячками, которые заметны с большего расстояния и лучше предупреждают водителей об опасности.

Эксперт также обратил внимание, что в подобных ситуациях смертельному риску подвергаются не только водители легковых автомобилей, но и люди, устраняющие неисправность рядом с грузовиком.