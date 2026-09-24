В рижском микрорайоне Югла возле многоквартирного дома обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ее родственник, который жил с погибшей в одной квартире.

Как сообщает Государственная полиция, тело женщины 14 сентября заметил прохожий. Погибшая была 1936 года рождения и проживала в том самом доме, возле которого ее нашли.

Следы крови привели к квартире

Установив личность погибшей, полицейские осмотрели подъезд. Они обнаружили следы крови, которые вели от квартиры женщины к лифту, а затем от лифта к выходу из дома.

Когда сотрудники полиции позвонили в дверь квартиры погибшей, им открыл ее родственник — мужчина 1966 года рождения, также проживавший по этому адресу.

По предварительной версии следствия, между родственниками произошел бытовой конфликт. Полиция допускает, что мотив мог быть связан с имущественными вопросами.

Следствие полагает, что мужчина убил свою родственницу, а ночью вытащил ее тело из квартиры и вынес из дома — вероятно, пытаясь скрыть следы преступления.

Подозреваемый был пьян

Мужчину задержали. По данным полиции, в момент задержания он находился под воздействием алкоголя. Ранее он уже был судим за преступления другого характера.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Возбужден уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона Латвии — убийство. За такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы либо заключение на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором сроком до трех лет.

Государственная полиция подчеркивает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.