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Кровавый след от квартиры до выхода: на Югле родственника женщины подозревают в убийстве 1 389

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция

Иллюстративное фото. ChatGPT

В рижском микрорайоне Югла возле многоквартирного дома обнаружили тело пожилой женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ее родственник, который жил с погибшей в одной квартире.

Как сообщает Государственная полиция, тело женщины 14 сентября заметил прохожий. Погибшая была 1936 года рождения и проживала в том самом доме, возле которого ее нашли.

Следы крови привели к квартире

Установив личность погибшей, полицейские осмотрели подъезд. Они обнаружили следы крови, которые вели от квартиры женщины к лифту, а затем от лифта к выходу из дома.

Когда сотрудники полиции позвонили в дверь квартиры погибшей, им открыл ее родственник — мужчина 1966 года рождения, также проживавший по этому адресу.

По предварительной версии следствия, между родственниками произошел бытовой конфликт. Полиция допускает, что мотив мог быть связан с имущественными вопросами.

Следствие полагает, что мужчина убил свою родственницу, а ночью вытащил ее тело из квартиры и вынес из дома — вероятно, пытаясь скрыть следы преступления.

Подозреваемый был пьян

Мужчину задержали. По данным полиции, в момент задержания он находился под воздействием алкоголя. Ранее он уже был судим за преступления другого характера.

Сейчас подозреваемый заключен под стражу.

Возбужден уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона Латвии — убийство. За такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы либо заключение на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором сроком до трех лет.

Государственная полиция подчеркивает, что человек считается невиновным, пока его вина не доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #алкоголь #Латвия #родственники #преступления
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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