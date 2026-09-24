Журналисты Латвийского радио и эстонского издания Äripäev выяснили, что в схемах по легализации доходов нелицензированных онлайн-казино использовались по меньшей мере 24 зарегистрированные в Эстонии компании, владельцами или директорами которых числятся жители Латвии. Многие из них утверждают, что не знали, для чего на самом деле использовались их фирмы.

В схемах по отмыванию денег нелицензированных онлайн-казино использовались как минимум 24 эстонские компании, владельцами или директорами которых являются жители Латвии. Об этом сообщает Lsm.lv со ссылкой на расследование программы Латвийского радио «Atvērtie faili», подготовленное совместно с эстонским деловым изданием Äripäev.

По данным журналистов, через эти компании проходили платежи игроков нелегальных онлайн-казино. Для переводов использовались платежные учреждения в Литве, Польше и других странах, а сами фирмы были зарегистрированы в Эстонии, что позволяло им выглядеть как обычный европейский бизнес.

Авторы расследования встретились с несколькими владельцами компаний. Все они рассказали схожую историю: предложение заработать несколько сотен евро поступало через знакомых или родственников. После этого оформлялась доверенность на гражданина Эстонии, который регистрировал компанию, а дальнейшее общение велось через Telegram. По словам собеседников журналистов, о реальной деятельности фирм они ничего не знали.

По версии расследования, именно такие компании использовались для маскировки платежей. Вместо кодов деятельности, связанных с азартными играми, при открытии счетов указывались ИТ-услуги, торговля или другие виды бизнеса. Благодаря этому платежи выглядели как обычные коммерческие операции и не вызывали автоматических ограничений, действующих для нелицензированных казино.

Фактически игроки переводили деньги за азартные игры, однако платежные системы воспринимали эти операции как оплату обычных товаров или услуг.

Расследование также обращает внимание на оформление доверенностей. Из примерно двух десятков документов 13 были удостоверены одним нотариусом — Ингуной Бобровской. Она заявила, что одинаковые доверенности не вызвали подозрений, поскольку за тот же период ее бюро оформило более 3500 подобных документов.

Отдельное внимание журналисты уделили латвийской финтех-компании Fyst Tech, которая, по данным расследования, фигурировала как агент, рекомендовавший часть компаний одному из платежных учреждений.

Председатель правления компании Андрей Никифоров категорически отверг связь с предполагаемой схемой.

«Fyst Tech не открывала счета и никогда не выступала посредником при их открытии. Указанные эстонские компании не являлись ее клиентами или деловыми партнерами. ООО Fyst Tech не оказывает и никогда не оказывала платежные услуги никому, в том числе онлайн-казино», — заявил Никифоров.

Аналогичную позицию занял и конечный бенефициар компании Жереми Годреш, заявив, что Fyst Tech занималась исключительно разработкой технологий платежного шлюза.

В то же время журналисты отмечают, что эти заявления расходятся с имеющимися у них документами, а также с описанием услуг, опубликованным на сайте компании в 2024 году. Тогда Fyst Tech сообщала, что помогает открывать банковские счета и предоставляет доступ к различным платежным решениям. Сейчас эта информация с сайта удалена.

В расследовании также упоминается латвийский Industra Bank, где в 2021 году были открыты счета двух эстонских компаний — Nobimatica и Webstorm. В банке отказались комментировать информацию о клиентах и их операциях, подчеркнув, что соблюдают требования законодательства по проверке клиентов и мониторингу подозрительных транзакций.

Аналогичной позиции придерживаются Служба финансовой разведки, Банк Латвии и Служба государственных доходов, отмечая, что не вправе раскрывать сведения о конкретных проверках или сообщениях банков.

По данным Латвийской ассоциации лицензированных организаторов азартных игр, объем легального рынка онлайн-гемблинга в стране в 2025 году составил около 171 млн евро, тогда как нелегальный рынок оценивается примерно в 62 млн евро. По оценкам исследователей, к 2030 году сумма неуплаченных налогов в этом сегменте может достичь 90 млн евро.

СГД, в свою очередь, продолжает блокировать сайты нелегальных операторов. С момента введения такого механизма в 2014 году принято 4176 решений, которые затронули 597 организаторов и посредников.