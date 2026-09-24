На востоке Польши мужчина с ножом напал на людей на территории аббатства. Пострадали пять человек, один из них впоследствии скончался. По подозрению в нападении задержан 31-летний гражданин Украины.

Жертвами 31-летнего гражданина Украины стали пять человек. Один из раненых — священник — скончался, еще несколько пострадавших получили серьезные травмы. Подозреваемого задержали непосредственно на территории аббатства.

Первоначально полиция подтверждала нападение на четырех мужчин и женщину, не раскрывая личности погибшего. Свежие сообщения польских источников уточняют обстоятельства трагедии. Официальная полиция Подкарпатского воеводства сообщает, что вызов поступил около 9:30 утра 24 сентября: нападение произошло на территории Ярославского аббатства на улице Бенедиктинской.

Нападение произошло перед мессой

По информации Wirtualna Polska, события разворачивались в части аббатства, где находится Центр христианской культуры и формации. Настоятельница местной общины бенедиктинок сестра Барбара Дендор рассказала изданию, что люди пытались укрыться от вооруженного мужчины и закрыть двери церкви.

По данным Католического информационного агентства KAI, нападение произошло перед мессой в ректорском костеле Святых Николая и Станислава Епископа. Сестра Барбара Дендор сообщила, что мужчина вступил в схватку с одним из священников и ударил его ножом, после чего атаковал других людей.

Один из священников попытался вмешаться

Wirtualna Polska сообщает, что один из священнослужителей попытался остановить нападавшего и впоследствии умер от полученных ранений. Больница в Ярославе подтвердила изданию смерть одного пострадавшего.

Еще один священник попытался вмешаться, выйдя из исповедальни, и также был ранен. По данным источника, он находится в больнице в тяжелом состоянии.

Пятеро пострадавших

Официально полиция сообщает, что 31-летний мужчина ранил четырех мужчин и одну женщину. Все пятеро были доставлены в больницу, причем трое мужчин получили серьезные травмы.

Подозреваемого задержали на месте

Полиция задержала 31-летнего гражданина Украины непосредственно на месте происшествия.

Мотив преступления по-прежнему не установлен. Правоохранительные органы продолжают выяснять обстоятельства нападения.