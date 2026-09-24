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В Каспийском море погибли 9 военных моряков. Еще 7 пропали без вести 0 629

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ВМФ Казахстана

Причиной инцидента с военнослужащими, которых унесло в море в Казахстане, стало резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра, сообщили в Минобороны республики.

Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области во время учений военно-морских сил.

По предварительной информации, в море оказались 19 военнослужащих. Подтверждена гибель девяти человек. Троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. В день происшествия в Мангистауской области действовало штормовое предупреждение: синоптики прогнозировали порывы юго-восточного ветра до 20 м/с.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким погибших и заявили, что семьям окажут помощь.

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#Казахстан #учения #ЧП #Минобороны #шторм
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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