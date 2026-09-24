Причиной инцидента с военнослужащими, которых унесло в море в Казахстане, стало резкое ухудшение метеорологических условий и усиление ветра, сообщили в Минобороны республики.

Инцидент произошел 24 сентября в Мангистауской области во время учений военно-морских сил.

По предварительной информации, в море оказались 19 военнослужащих. Подтверждена гибель девяти человек. Троих удалось спасти, один из них госпитализирован. Поиски остальных продолжаются.

Генпрокуратура Казахстана возбудила уголовное дело. В день происшествия в Мангистауской области действовало штормовое предупреждение: синоптики прогнозировали порывы юго-восточного ветра до 20 м/с.

В Минобороны выразили соболезнования родным и близким погибших и заявили, что семьям окажут помощь.