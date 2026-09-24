В Вентспилсском торговом порту произошел смертельный несчастный случай. Женщина погибла после наезда погрузчика, обстоятельства происшествия расследуют полиция и Государственная инспекция труда.

В среду около 17:00 на территории Вентспилсского торгового порта произошел смертельный несчастный случай. На улице Дзинтару водитель погрузчика совершил наезд на женщину, которая от полученных травм скончалась на месте.

По информации Государственной полиции, по факту происшествия возбуждено уголовное дело. О случившемся также уведомлена Государственная инспекция труда, которая участвует в выяснении обстоятельств инцидента.

Трагедия произошла на территории порта — объекта с интенсивным движением грузовой техники, где действуют повышенные требования безопасности.

За минувшие сутки это был единственный случай с погибшим в результате происшествия в Латвии. Всего за день в стране зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых еще пять человек получили травмы.

Четверо пострадавших были зарегистрированы в Рижском регионе, еще один — в Курземе. Среди получивших травмы — двое пешеходов.

Кроме того, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала двух водителей. В одном случае концентрация алкоголя оказалась настолько высокой, что начато уголовное производство, предусматривающее конфискацию автомобиля либо взыскание его стоимости.

За превышение скорости за сутки было составлено 147 административных протоколов, еще два водителя привлечены к ответственности за агрессивное вождение.

Всего в течение суток сотрудники полиции оформили 403 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.