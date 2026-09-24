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Жители Елгавы приняли игрушечное оружие за настоящее: полиция задержала мужчину у Олимпийского центра 0 144

ЧП и криминал
Дата публикации: 24.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: игрушечный пистолет
ФОТО: Unsplash

Инцидент возле Земгальского олимпийского центра встревожил жителей Елгавы и привел к вызову полиции. После проверки выяснилось, что мужчина держал в руках игрушечное оружие, а угрозы для окружающих не было.

Вечером в среду возле Земгальского олимпийского центра в Елгаве прохожие заметили мужчину с предметами, похожими на огнестрельное оружие, и сообщили об этом в полицию.

Как рассказали порталу tv3.lv в Государственной полиции, сообщение о происшествии на улице Лачплеша, 2 поступило около 17:20. Очевидцы сообщили, что в общественном месте находится человек с оружием или предметами, похожими на него.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный — мужчина 1996 года рождения, имеющий проблемы со здоровьем. Предметы, которые вызвали тревогу у прохожих, оказались игрушечным оружием.

Хотя ситуация вызвала беспокойство у очевидцев, в Государственной полиции подчеркнули, что реальной угрозы для общества не было.

Подобные сообщения правоохранительные органы рассматривают как приоритетные, поскольку отличить игрушечное оружие от настоящего на расстоянии зачастую невозможно. Поэтому в подобных случаях полиция рекомендует не пытаться самостоятельно выяснять обстоятельства, а сразу сообщать о подозрительной ситуации по экстренному номеру.

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#происшествие #полиция #Латвия #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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