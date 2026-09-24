Инцидент возле Земгальского олимпийского центра встревожил жителей Елгавы и привел к вызову полиции. После проверки выяснилось, что мужчина держал в руках игрушечное оружие, а угрозы для окружающих не было.

Вечером в среду возле Земгальского олимпийского центра в Елгаве прохожие заметили мужчину с предметами, похожими на огнестрельное оружие, и сообщили об этом в полицию.

Как рассказали порталу tv3.lv в Государственной полиции, сообщение о происшествии на улице Лачплеша, 2 поступило около 17:20. Очевидцы сообщили, что в общественном месте находится человек с оружием или предметами, похожими на него.

На место оперативно прибыли сотрудники полиции и задержали мужчину.

В ходе проверки выяснилось, что задержанный — мужчина 1996 года рождения, имеющий проблемы со здоровьем. Предметы, которые вызвали тревогу у прохожих, оказались игрушечным оружием.

Хотя ситуация вызвала беспокойство у очевидцев, в Государственной полиции подчеркнули, что реальной угрозы для общества не было.

Подобные сообщения правоохранительные органы рассматривают как приоритетные, поскольку отличить игрушечное оружие от настоящего на расстоянии зачастую невозможно. Поэтому в подобных случаях полиция рекомендует не пытаться самостоятельно выяснять обстоятельства, а сразу сообщать о подозрительной ситуации по экстренному номеру.