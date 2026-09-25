В Саласпилсе завершено полицейское расследование дела о возможном насилии над малолетним ребенком. Полиция просит прокуратуру предъявить обвинение матери мальчика в жестоком и насильственном обращении с ребенком.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, поводом для расследования стали два заявления, поступившие в августе 2025 года от медицинского персонала амбулаторного лечебного учреждения в Саласпилсе. Медики сообщили о возможном физическом и эмоциональном воздействии на малолетнего мальчика.

Первоначально полиция начала два административных процесса. Один касался возможного причинения незначительных телесных повреждений, второй — возможного эмоционального и физического насилия над ребенком со стороны матери.

Однако в ходе дальнейшей проверки обстоятельств был начат уголовный процесс. В августе 2025 года оба административных производства прекратили, а собранные материалы присоединили к уголовному делу.

Ребенка поместили в безопасную среду

Во время расследования были назначены несколько экспертиз и допрошены свидетели. Малолетнего ребенка поместили в безопасную среду.

Его мать, родившаяся в 1995 году, получила статус подозреваемой. По данным полиции, ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала, поэтому мера пресечения в отношении нее не применялась.

О произошедшем полиция также проинформировала сиротский суд.

3 сентября уголовное дело было передано в прокуратуру Пиериги для начала уголовного преследования. Теперь решение о дальнейшем ходе дела и предъявлении обвинения предстоит принять прокуратуре.