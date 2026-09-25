Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Медики забили тревогу: в Саласпилсе мать подозревают в жестоком обращении с малолетним сыном 0 9

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Игрушка на полу

ChatGPT

В Саласпилсе завершено полицейское расследование дела о возможном насилии над малолетним ребенком. Полиция просит прокуратуру предъявить обвинение матери мальчика в жестоком и насильственном обращении с ребенком.

Как сообщает bb.lv со ссылкой на Государственную полицию, поводом для расследования стали два заявления, поступившие в августе 2025 года от медицинского персонала амбулаторного лечебного учреждения в Саласпилсе. Медики сообщили о возможном физическом и эмоциональном воздействии на малолетнего мальчика.

Первоначально полиция начала два административных процесса. Один касался возможного причинения незначительных телесных повреждений, второй — возможного эмоционального и физического насилия над ребенком со стороны матери.

Однако в ходе дальнейшей проверки обстоятельств был начат уголовный процесс. В августе 2025 года оба административных производства прекратили, а собранные материалы присоединили к уголовному делу.

Ребенка поместили в безопасную среду

Во время расследования были назначены несколько экспертиз и допрошены свидетели. Малолетнего ребенка поместили в безопасную среду.

Его мать, родившаяся в 1995 году, получила статус подозреваемой. По данным полиции, ранее женщина в поле зрения правоохранительных органов не попадала, поэтому мера пресечения в отношении нее не применялась.

О произошедшем полиция также проинформировала сиротский суд.

3 сентября уголовное дело было передано в прокуратуру Пиериги для начала уголовного преследования. Теперь решение о дальнейшем ходе дела и предъявлении обвинения предстоит принять прокуратуре.

×
#прокуратура #дети #сиротский суд #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сгоревший дом
Изображение к статье: наручники
Изображение к статье: мужчина на фоне карты Латвии
Изображение к статье: Денали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия
Изображение к статье: Первая любовь
Люблю!
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: дроны
Политика
6
Изображение к статье: Школа
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия
Изображение к статье: Первая любовь
Люблю!

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео