Недавно появилась информация о так называемых «молчаливых» звонках — вроде бы мошенники звонят и проверяют, ответит ли человек или номер неактивен. Как это может быть использовано в мошеннических целях?

Представитель Государственной полиции ЛР Элина ПРИЕДИТЕ рассказывает читателям портала bb.lv:

— Такой прием действительно может использоваться мошенниками для автоматической проверки, является ли конкретный телефонный номер активным — то есть отвечает ли на него реальный человек.

Если человек берет трубку, номер может быть отмечен как активный, и в дальнейшем его могут использовать для других мошеннических акций — повторных звонков, отправки мошеннических SMS... Поэтому, если вы ответили на звонок с неизвестного номера, а в ответ — тишина, не нужно продолжать разговор или пытаться выяснить, кто звонит. Безопаснее просто прервать связь.

Но и волноваться не нужно — сам по себе такой звонок не означает, что мошенники получили доступ к вашему банковскому счету или уже завладели вашими данными. Главный риск заключается в том, что активный номер может стать целью для дальнейших мошеннических действий.

Для справки: только в августе Государственная полиция зарегистрировала 90 случаев, связанных с телефонным мошенничеством, причем в 30 случаях завладеть деньгами жертв преступникам все-таки удалось. Общая сумма составила 443 762 евро. Больше всего пострадавших было в Рижском районе (21 человек) — у них выманили в общей сложности 362 424 евро.