Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мошенники звонят по телефону и молчат – в латвийской полиции объяснили, почему это опасно 1 1196

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: мошенники
ФОТО: dreamstime

Недавно появилась информация о так называемых «молчаливых» звонках — вроде бы мошенники звонят и проверяют, ответит ли человек или номер неактивен. Как это может быть использовано в мошеннических целях?

Представитель Государственной полиции ЛР Элина ПРИЕДИТЕ рассказывает читателям портала bb.lv:

— Такой прием действительно может использоваться мошенниками для автоматической проверки, является ли конкретный телефонный номер активным — то есть отвечает ли на него реальный человек.

Если человек берет трубку, номер может быть отмечен как активный, и в дальнейшем его могут использовать для других мошеннических акций — повторных звонков, отправки мошеннических SMS... Поэтому, если вы ответили на звонок с неизвестного номера, а в ответ — тишина, не нужно продолжать разговор или пытаться выяснить, кто звонит. Безопаснее просто прервать связь.

Но и волноваться не нужно — сам по себе такой звонок не означает, что мошенники получили доступ к вашему банковскому счету или уже завладели вашими данными. Главный риск заключается в том, что активный номер может стать целью для дальнейших мошеннических действий.

Для справки: только в августе Государственная полиция зарегистрировала 90 случаев, связанных с телефонным мошенничеством, причем в 30 случаях завладеть деньгами жертв преступникам все-таки удалось. Общая сумма составила 443 762 евро. Больше всего пострадавших было в Рижском районе (21 человек) — у них выманили в общей сложности 362 424 евро.

×
#мошенничество #преступность #безопасность
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
0
1
1
0
0
1

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: сгоревший дом
Изображение к статье: наручники
Изображение к статье: мужчина на фоне карты Латвии
Изображение к статье: Денали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Игрушка на полу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия
Изображение к статье: Первая любовь
Люблю!
Изображение к статье: Алла Пугачева с дочерью и Томасом Андерсом
Lifenews
Изображение к статье: дроны
Политика
6
Изображение к статье: Игрушка на полу
ЧП и криминал
Изображение к статье: Филиппинцы в Литве
В мире
Изображение к статье: аптеки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео