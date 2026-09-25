Мощный взрыв произошёл утром 25 сентября в историческом центре Афин, в популярном среди туристов районе Плака неподалёку от Акрополя. В результате практически разрушено старое здание, три человека получили лёгкие травмы. Спасатели продолжают обследовать завалы — выясняется, могли ли в доме оставаться люди.

Взрыв прогремел около 7:35 утра на улице Лисикратус в Плаке, напротив храма Зевса Олимпийского. Как сообщает Reuters со ссылкой на греческую пожарную службу, ударной волной частично разрушило здание и повредило припаркованные на узкой улице автомобили.

Сила взрыва была настолько большой, что грохот слышали в разных районах центра Афин. Очевидцы рассказывали греческим СМИ, что первоначально приняли произошедшее за землетрясение или взрыв бомбы.

Две женщины оказались заблокированы в соседнем здании. Спасателям удалось их освободить, после чего обеих доставили в больницу. Ещё один человек получил лёгкие травмы от обломков. По последним сообщениям греческих СМИ, всего пострадали три человека. После взрыва возник небольшой пожар. На место прибыли пожарные, полиция, машины скорой помощи и специалисты спасательного подразделения EMAK.

Спасательная операция продолжается. Греческие СМИ сообщают о поисках людей, которые могли находиться внутри разрушенного здания. В частности, власти пытаются установить местонахождение пожилой пары, проживавшей в доме. Для обследования завалов используются специальные камеры и поисковая собака.

Первоначально местные СМИ называли наиболее вероятной причиной утечку газа. Однако официально эта версия пока не подтверждена. Газораспределительная компания Enaon EDA сообщила, что её специалисты работают на месте вместе с властями и что причины происшествия устанавливаются.

Плака — один из самых посещаемых туристических районов греческой столицы. Взрыв произошёл в нескольких минутах ходьбы от Акрополя, арки Адриана и храма Зевса Олимпийского. Район происшествия перекрыт, спасатели продолжают разбирать завалы и проверять устойчивость соседних зданий.