Государственная полиция Латвии задержала двух человек по делу об изготовлении материалов порнографического характера с участием ребенка младше 16 лет. По данным следствия, мать организовывала создание таких материалов ради денежного вознаграждения, а мужчина приобретал их для удовлетворения своих сексуальных потребностей.

Государственная полиция Латвии задержала двух человек по уголовному делу об изготовлении материалов порнографического характера с участием ребенка, не достигшего 16-летнего возраста. Суд избрал обоим подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу.

Как сообщили в полиции, расследование началось в феврале 2026 года после обращения женщины, заявившей, что ее внучку мать склоняла и принуждала участвовать в создании материалов порнографического характера. После получения информации было незамедлительно возбуждено уголовное производство, а расследование передали сотрудникам Бюро криминальной полиции.

По данным следствия, женщина 1994 года рождения из корыстных побуждений использовала своего малолетнего ребенка для создания порнографических материалов, которые затем за денежное вознаграждение передавала мужчине. Следствие считает, что она осознавала, для каких целей тот приобретал эти материалы.

8 сентября был задержан мужчина 1980 года рождения. Суд постановил заключить его под стражу. Попытка обжаловать это решение оказалась безуспешной — 21 сентября Земгальский окружной суд оставил арест в силе.

10 сентября была задержана и мать ребенка. Суд также избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

По информации полиции, женщина ранее уже попадала в поле зрения правоохранительных органов, тогда как задержанный мужчина ранее не привлекал внимания полиции.

Уголовное производство возбуждено по части четвертой статьи 166 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за склонение, вовлечение, принуждение к участию либо использование лица, не достигшего 16-летнего возраста, в порнографическом представлении или изготовлении материалов порнографического характера. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором.

Государственная полиция призывает жителей сообщать о возможных преступлениях против детей и напоминает, что любой человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.