Верховный суд отменил оправдательный приговор двум муниципальным полицейским, которых обвиняют в связи с необычным инцидентом: по версии обвинения, они потребовали от явно нетрезвого человека переставить автомобиль, а после выполнения этого требования сообщили Государственной полиции, что тот управлял машиной в состоянии опьянения.

Как сообщает Верховный суд, Департамент по уголовным делам полностью отменил оправдательный приговор Видземского окружного суда и направил дело на новое рассмотрение в тот же суд.

Потребовали переставить машину

Согласно материалам дела, во время патрулирования двое муниципальных полицейских обнаружили автомобиль, припаркованный в запрещенном месте. В машине находился человек с явными признаками алкогольного опьянения.

Полицейские, как установлено в деле, неправомерно потребовали от него переместить автомобиль в другое место.

После того как водитель выполнил требование, один из обвиняемых сообщил Государственной полиции, что человек управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом, согласно обвинению, он намеренно умолчал о том, при каких обстоятельствах водитель сел за руль.

Второй муниципальный полицейский не вмешался в происходящее.

В отношении водителя начали административное производство. У него изъяли водительское удостоверение и автомобиль, из-за чего мужчина лишился возможности выполнять свои рабочие обязанности.

Сначала признали виновными, затем оправдали

Рижский городской суд признал обоих полицейских виновными — соответственно в злоупотреблении служебным положением и бездействии должностного лица. Им назначили общественные работы.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что действия обвиняемых причинили существенный вред охраняемым законом интересам человека. Выполнение незаконного требования полицейского создало угрозу здоровью и жизни как самого водителя, так и окружающих. Кроме того, после вмешательства Государственной полиции его свобода была ограничена.

Однако Видземский окружной суд отменил этот приговор и оправдал обоих полицейских. Суд не установил причинно-следственной связи между их действиями и причиненным потерпевшему вредом, указав, что мужчина был задержан за неподчинение требованиям сотрудников Государственной полиции, а не за выполнение распоряжения муниципального полицейского.

Верховный суд увидел противоречие

После кассационного протеста прокурора Верховный суд отменил решение окружного суда полностью.

Верховный суд указал, что выводы окружного суда противоречат установленным им же обстоятельствам. Сотрудники Государственной полиции задержали потерпевшего на основании информации, переданной одним из обвиняемых, который при этом не сообщил обо всех обстоятельствах произошедшего.

Верховный суд также не согласился с выводом о том, что основные права потерпевшего не были существенно нарушены. В судебной практике необоснованное ограничение свободы уже признавалось существенным нарушением прав.

При этом отсутствие требования о компенсации морального вреда не означает, что существенного нарушения не было: такой ущерб не всегда можно оценить в денежном выражении.

Теперь Видземскому окружному суду предстоит повторно оценить всю совокупность обстоятельств — продолжительность лишения свободы, ограничение права потерпевшего управлять транспортными средствами и фактическую угрозу безопасности дорожного движения — и решить, достигают ли они порога существенного вреда.