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Следы крови в подъезде и тело у дома: что известно об убийстве 90-летней женщины на Югле 0 777

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: женщины во дворе
ФОТО: скриншот видео TV3

Утром возле многоэтажного дома в рижском микрорайоне Югла обнаружили тело 90-летней женщины с признаками насильственной смерти. По подозрению в убийстве задержан ее родственник, а следствие выясняет обстоятельства преступления и возможный мотив.

В одном из многоквартирных домов на улице Саламандрас в рижском микрорайоне Югла произошло убийство 90-летней женщины. Следователи обнаружили следы крови в подъезде, лифте и квартире погибшей, а по подозрению в совершении преступления задержали мужчину, который проживал вместе с ней, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Тело женщины ранним утром заметил прохожий возле торца восьмиэтажного дома. Соседи сначала предположили, что пенсионерка умерла по естественным причинам.

«Когда пришел полицейский, я сказала, что ей было уже много лет, может быть, она умерла естественной смертью. Но он ответил: "Нет, ее убили"», — рассказала одна из жительниц дома.

Следы преступления нашли в подъезде

По данным Государственной полиции, во время осмотра здания были обнаружены следы крови, ведущие к лифту и квартире погибшей.

«Она была без брюк, только в нижнем белье. Лицо было синим», — рассказала другая жительница района.

Представитель полиции Вячеслав Гудовский сообщил, что в отношении женщины было применено физическое насилие. Другие обстоятельства расследования пока не раскрываются.

Жители дома рассказали, что погибшая проживала вместе с родственником.

По словам соседей, в квартире находился мужчина предпенсионного возраста, который, предположительно, приходится женщине племянником и жил с ней длительное время.

Следствие изучает возможные мотивы

По предварительной информации, преступление могло быть совершено ночью. Следователи рассматривают несколько версий произошедшего. По словам представителя полиции, одной из основных остается бытовой конфликт.

Среди проверяемых следствием версий фигурирует возможный спор, связанный с наследством. Однако полиция не подтверждает, что именно этот мотив стал причиной убийства, и подчеркивает, что расследование продолжается.

Если вина задержанного будет доказана в суде, за убийство ему может грозить наказание вплоть до пожизненного лишения свободы либо лишение свободы на срок от пяти до двадцати лет с последующим пробационным надзором.

Окончательная правовая квалификация и решение по делу будут приняты после завершения расследования и оценки всех обстоятельств.

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#полиция #наследство #родственники #насилие
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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