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Союз альпинистов расследует обстоятельства гибели трех латвийцев на Денали 0 102

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Денали

Денали.

ФОТО: Unsplash

Латвийский союз альпинистов создал независимую комиссию, которая расследует обстоятельства трагедии на горе Денали, где в мае погибли трое участников латвийской экспедиции, и подготовит рекомендации по повышению безопасности.

Правление Латвийского союза альпинистов (ЛСА) приняло решение создать независимую комиссию по расследованию и оценке обстоятельств трагедии в горном массиве Денали, где в конце мая этого года погибли трое альпинистов из Латвии.

В мае экспедиция из семи человек под руководством Валдиса Пуриньша отправилась на Денали — высочайшую вершину Северной Америки. В результате падения с крутого склона погибли Инесе Пучека, Вия Олте и Ренар Кунигс-Салакс.

Еще один участник экспедиции, Мартиньш Билзенс, получил тяжелые травмы. После лечения на Аляске его доставили в Латвию. Остальные участники экспедиции — Валдис Пуриньш, Эдгар Маджулис и Гунтис Свариньш — были эвакуированы с горы спасателями.

Как сообщили в ЛСА, комиссия должна провести всесторонний анализ обстоятельств происшествия, подготовки экспедиции и принятых решений, чтобы определить факторы риска и разработать практические рекомендации по повышению безопасности в альпинизме и предотвращению подобных трагедий в будущем.

В союзе подчеркивают, что расследование носит образовательный и системный характер.

Для обеспечения независимости в состав комиссии не вошли участники экспедиции, родственники погибших и их представители. Все члены комиссии подписали декларации об отсутствии конфликта интересов, а также обязательства соблюдать конфиденциальность при работе с материалами расследования и персональными данными.

В комиссию вошли президент Латвийского союза альпинистов Нормунд Рейнбергс, руководитель комиссии по альпинизму Кристап Лиепиньш, а также Петерис Кулис, Каспар Клапкалнс, Гита Логина, Роланд Лавейкис и Лига Плакане.

На время расследования члены комиссии не будут давать публичных комментариев по обстоятельствам трагедии, чтобы не повлиять на ход работы. После завершения расследования ЛСА намерен опубликовать итоговый отчет и рекомендации по безопасности.

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#президент #Латвия #трагедия #безопасность #альпинизм #комиссия
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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