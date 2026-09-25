В Талси произошел пожар в заброшенном доме у озера Вилкмуйжас, который уже давно считается опасным. Несмотря на то что официально здание является нежилым, в нем продолжали жить люди. Во время пожара спасатели эвакуировали одного человека, еще одному удалось выбраться самостоятельно.

В Талси вновь произошел пожар в доме, который уже вошел в историю города из-за трагедии почти двадцатилетней давности. Тогда огонь унес жизни четырех человек. На этот раз обошлось без жертв, однако происшествие вновь привлекло внимание к состоянию заброшенного здания.

Хотя официально дом считается нежилым, местные жители рассказали передаче Degpunktā (ТВ3), что уже долгое время в нем проживает бездомный мужчина.

Следы того, что здание не пустует, были заметны и после пожара: внутри находились личные вещи, возле дома сушилось белье, а после тушения огня из строения выбежали крысы.

По словам одного из местных жителей, хозяин временного пристанища недавно приютил знакомого, который много курил. Именно неосторожное обращение с огнем местные жители считают одной из возможных причин происшествия.

Пожар вспыхнул незадолго до четырех часов утра. Огонь охватил помещения общей площадью около 280 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания одного человека, еще один успел выбраться самостоятельно. Несмотря на произошедшее, оба отказались от госпитализации.

Жители района также напомнили, что этот дом уже переживал похожую трагедию.

В 2006 году, когда здание еще было жилым, здесь произошел крупный пожар, в результате которого погибли четыре человека. По данным того времени, причиной возгорания стало неосторожное курение в постели. Тогда большинство жильцов дома вели асоциальный образ жизни.

В Талсинском самоуправлении сообщили, что здание не принадлежит муниципалитету — у него несколько собственников. После нового пожара власти намерены рассмотреть вопрос о признании дома опасным для жизни, что может повлечь дополнительные требования к владельцам.