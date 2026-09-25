В Курземе уже почти неделю продолжаются поиски 53-летнего Арниса Лапиньша, который при неясных обстоятельствах покинул территорию центра социального ухода в Дундаге и бесследно исчез. Родственники мужчины помогают организовывать поиски дистанционно, а сотрудники учреждения и полиция проверяют различные версии его возможного местонахождения.

53-летний Арнис Лапиньш около двух лет проживал в филиале «Дундага» Государственного центра социального ухода «Kurzeme». По данным передачи Degpunktā (ТВ3), в пятницу, 18 сентября, около 16:15 мужчина неожиданно выбежал с территории учреждения, после чего его следы потерялись.

По словам родственницы Арниса Анды, мужчина вышел на улицу покурить, однако внезапно почувствовал себя плохо и побежал в сторону леса. Две сотрудницы центра попытались догнать его, но сделать этого не смогли.

Руководитель филиала Иева Динсберга рассказала, что сотрудники сразу начали поиски и одновременно вызвали экстренные службы. Масштабная поисковая операция продолжалась до полуночи, а затем возобновилась в выходные дни. Пока удалось обнаружить лишь кепку пропавшего.

По словам Динсберги, центр социального ухода не является учреждением закрытого типа.

«У нас есть ворота, но они не заперты. Территория оборудована камерами видеонаблюдения. Мы старались его беречь — не разрешали пользоваться лестницей, он всегда поднимался на второй этаж на лифте. За покупками в Дундагу ездил только на транспорте, поскольку опасались, что при ухудшении самочувствия он может заблудиться», — пояснила руководитель филиала.

Одной из рассматриваемых версий является то, что мужчина мог покинуть Дундагу на автобусе или попутном автомобиле. Предполагается, что он мог направиться в Вентспилс, где раньше жил в районе Парвенты и хорошо ориентируется. Вместе с тем не исключается, что в дезориентированном состоянии он мог оказаться и в Риге либо другом населенном пункте.

В момент исчезновения при Арнисе не было личных вещей. Он был одет в темно-синюю куртку с надписями, темные спортивные брюки и летние сандалии.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Арниса Лапиньша, незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.