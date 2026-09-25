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В Резекне разыскивают пропавшего подростка: о нем нет вестей с 12 сентября 0 350

ЧП и криминал
Дата публикации: 25.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руслан Крупнов
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция разыскивает пропавшего без вести Руслана Крупнова, 2011 года рождения. 12 сентября 2026 года он ушел из своего дома в Резекне и до сих пор не вернулся, а его нынешнее местонахождение неизвестно.

Как сообщает Государственная полиция, поисками занимается Северолатгальский участок Латгальского регионального управления.

В день исчезновения Руслан был одет в серую кофту, серые спортивные брюки с белыми полосами по бокам и темную спортивную обувь.

Полиция просит внимательно посмотреть на фотографию подростка и откликнуться всех, кто знает, где он может находиться, видел его после 12 сентября или располагает другой важной для поисков информацией.

Сообщить сведения можно по телефонам 64603590 или 112, а также по электронной почте [email protected].

Любая информация, способная помочь установить местонахождение пропавшего, может оказаться важной для поисков.

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#Резекне #поиск #информация #Латгалия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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