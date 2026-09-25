С начала 2026 года сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции изъяли из незаконного оборота свыше 105 килограммов наркотических веществ и задержали 89 человек. Кроме того, наложен арест на имущество общей стоимостью более 724 тысяч евро.

С 1 января по 24 сентября сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции провели ряд масштабных операций по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

За этот период из незаконного оборота было изъято более 105 килограммов наркотических веществ, а по подозрению в совершении преступлений задержаны 89 человек. По данным полиции, часть задержанных действовала в составе организованных преступных групп.

Кроме того, наложен арест на денежные средства, автомобили, недвижимость и другие ценности общей стоимостью свыше 724 тысяч евро.

В полиции отмечают, что общие показатели по Риге и прилегающим районам еще выше, поскольку задержания проводили также другие подразделения Государственной полиции.

По словам начальника 1-го отдела 4-го бюро Андрея Маслова, торговля наркотиками все активнее перемещается в интернет.

«С ростом популярности платформ обмена сообщениями повысился уровень анонимности покупателей наркотиков. Сейчас продажи в основном происходят через Telegram и другие площадки. Однако это не мешает раскрывать подобные преступления — в своей работе мы используем различные методы и современные технические средства», — отметил он.

Крупнейшие изъятия

Одним из самых крупных эпизодов стало задержание 11 июня двух человек 2001 и 2002 годов рождения. Во время обысков полицейские обнаружили 18 килограммов амфетамина.

Еще одна крупная операция прошла 6 июня, когда у мужчины 1994 года рождения изъяли более 5,1 килограмма кокаина, почти килограмм метамфетамина, около килограмма MDMA и гашиш.

Особое внимание полиция уделяет синтетическим опиоидам. 14 августа был задержан мужчина, у которого обнаружили 4 килограмма протонитазена — синтетического наркотика, известного как «синтетический героин». По оценке правоохранителей, этого количества достаточно примерно для 40 тысяч доз.

Кроме того, во время обысков были изъяты амфетамин, кокаин, марихуана и другие наркотические вещества.

Еще одно дело касается задержания 30 марта двух мужчин 1995 и 2002 годов рождения. Помимо амфетамина, марихуаны и сильнодействующих лекарственных препаратов, у них были обнаружены боевые патроны к различным видам оружия.

Полиция напоминает, что все задержанные считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в установленном законом порядке.

Правоохранительные органы призывают жителей сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону 112, подав заявление в Государственную полицию или воспользовавшись интерактивной картой Министерства внутренних дел «Отметь на карте!».