Несколько дней назад в Даугавгриве был поврежден навес, который местные жители использовали как место для торговли и отдыха. В Рижской думе сообщили, что виновником оказался подросток, а стоимость восстановления конструкции оценивается примерно в 700 евро.

В Даугавгриве неизвестные повредили популярный среди местных жителей навес на улице Парадес. Пока жители строили догадки о том, кто мог устроить погром, в самоуправлении уже установили виновника и приступили к оценке ущерба, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Местная жительница Ивета рассказала, что вечером услышала громкие удары, но не придала им значения.

«Я живу на другой стороне. Слышу — бах, бах, бах... Я не вышла на улицу. Надо было выйти. Такое всегда делают вечером», — рассказала она.

После происшествия деревянные элементы конструкции оказались разбросаны по траве.

Жители подозревали подростков

По словам Иветы, сначала среди местных жителей обсуждали разные версии произошедшего.

«Либо наркоманы, либо подростки. Одно из двух», — предположила женщина.

Другой житель района Николай отметил, что навес регулярно использовали торговцы и отдыхающие, а случаи вандализма здесь происходят редко.

Виновник установлен

Как сообщили в Рижской думе, повреждение конструкции произошло 22 сентября. По информации самоуправления, подросток забрался на стол одного из модулей, затем повис на дверях, из-за чего конструкция не выдержала нагрузки и обрушилась.

На место был направлен подрядчик для оценки повреждений и проведения восстановительных работ. В самоуправлении сообщили, что уже обратились в полицию с заявлением.

Предварительно восстановление обоих модулей навеса оценивается примерно в 700 евро. Власти рассчитывали завершить ремонт в кратчайшие сроки.