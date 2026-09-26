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Мотопарад в Латвии прервала авария: троим понадобилась помощь медиков» 0 58

ЧП и криминал
Дата публикации: 26.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария

В Елгаве во время мотопарада между мостами через Лиелупе и Дриксу столкнулись два мотоцикла. В связи с аварией ограничения движения на улице Лиела будут продлены, сообщила Елгавская дума в соцсетях.

Движение через мосты планируется восстановить после того, как участники мотопарада проедут за Елгавский дворец и дорога освободится.

Как наблюдал корреспондент LETA, в результате аварии пострадали как минимум три мотоциклиста.

В Государственной полиции агентству LETA сообщили, что информация о ДТП поступила около 13:30. По предварительным данным, столкнулись два участника мотопробега. На одном мотоцикле находился один человек, на втором — двое.

В Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердили, что помощь потребовалась трем пострадавшим. Один из них был доставлен в медицинское учреждение. Тяжелых травм ни у кого из участников аварии не зафиксировано.

Сегодня в Елгаве проходит масштабное закрытие мотосезона. Ожидалось, что в мероприятии примут участие более 3000 мотоциклистов со всей Латвии. В городе также проходят фестиваль рок- и альтернативной музыки Rocktagons 26 и мероприятие «Mežs ienāk Jelgavā 2026» («Лес приходит в Елгаву — 2026»).

С 10:00 мотоциклисты собирались возле Елгавского дворца, а в 13:00 колонна отправилась по городскому маршруту через улицы Лиела, Узварас, Лапскална, Атмодас, Добелес шоссе и Пилссалас.

Больше о мероприятии читайте здесь

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#Латвия #травмы
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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