Российскому финансисту и государственному деятелю «золотых девяностых» Петру Олеговичу Авену крупно не повезло: вместо того чтобы в спокойной обстановке отметить 10-летие присвоения гражданства ЛР, он опять сделался объектом нападок на второй родине.

Его кейс, изначально возникший как инициатива отдельной латвийской партии, попал в замес с собратьями по профессии — миллиардерами Алишером Бурхановичем Усмановым и Михаилом Маратовичем Фридманом, коих министр иностранных дел Байба Браже сделала подсанкционными лицами аккурат одновременно с тем, как Евросоюз их — понял и простил.

«В связи с агрессией России против Украины...»

На удивление, список парламентариев, обратившихся насчет Авена с запросом к шефу наших силовиков Янису Домбраве, возглавляет Андрис Шуваевс — лидер фракции «Прогрессивных» в Сейме. Далее идет вся их партийная когорта. Требование «полноценной, всесторонней проверки» сопровождают аж 14 вопросов к главе МВД.

«Также просим оценить, не существует ли основание для лишения гражданства Латвии (лица, оказывавшего существенную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иного вида помощь государствам или лицам, проводившим действия, подрывающим или угрожающим территориальной целостности демократических государств)».

МВД, считают политики, обязано действовать, «принимая во внимание, что Петр Авен длительное время находится в списке лиц, подверженных санкциям Европейского Союза в связи с агрессией России против Украины и его связью с российской политической и экономической элитой...»

Во всем этом прослеживается тонкий политический троллинг: ведь ни для кого не секрет, что господина Авена долгое время связывали теплые отношения с главой самоуправления Огре Эгилсом Хелманисом, который избирался от Нацобъединения и, хотя потерял кресло главы самоуправления, остался депутатом муниципалитета и членом партии.

Вероятно, «Прогрессивные» полагали, что самое время подсветить тему: вот ревнители латышской Латвии, а вот krievu oligarhs («русский олигарх»). И неважно, что российский миллиардер — внук красного стрелка Яна Авена.

Каково это — жить в морозильнике Евросоюза

Подчиненное ведомству Я. Домбравы Управление по делам гражданства и миграции, со своей стороны, заявило: «Изучив документы по делу П. Авена, Управление не обнаружило сведений, указывающих на то, что П. Авен сознательно предоставил ложную информацию или скрыл факты, имеющие значение для условий получения гражданства Латвии...».

Паспорт государства Евросоюза, таким образом, остается с Петром Олеговичем — но, как значится в ответе, который подписал господин Домбрава, тот и без того наказан изрядно:

«Введение адресных финансовых санкций означает замораживание всех активов, которыми П. Авен владеет (непосредственно или опосредованно), а также активов, находящихся в его распоряжении или под его контролем...».

«Были подозрения в коррупции»

Так высказался о деле Авена председатель подкомиссии Сейма по внутренней безопасности Эдвинс Шноре (Национальное объединение), конкретизировав: миллиардер вел телефонные переговоры с известным «решалой» Эдгарсом Яунупсом, близким к партии «Развитию Латвии».

— Говорили, что надо дать «десятку» (десять тысяч евро), и все в УДГМ будет устроено. KNAB все это расследовал, но не смог доказать, было ли взяточничество?

Стоит отметить, что во время полномочий XIII Сейма именно представительница «Развитию/За!» Илзе Винькеле была министром здравоохранения, персонально взаимодействовавшей с П. Авеном: тот с 2012 года поддерживал Мадонскую больницу, в частности помог установить там бэби-боксы для «отказных» детей.

Затем Э. Шноре неожиданно нанес упреждающий удар и предложил впредь ввести запрет на двойное латвийско-российское гражданство для всех категорий. Сегодня закон позволяет сохранять оба паспорта до 25 лет — и этой опцией воспользовался 4231 человек.

Таким образом, «Прогрессивные», которые позиционируют себя как борцы за все хорошее, выступили провокаторами еще большего и неизбирательного ужесточения государственной политики против всех россиян — как это уже было в случае с ПМЖ.

Если же возвращаться к П. Авену, то, по словам Э. Шноре, изъянов в его позиции не нашло и такое серьезное учреждение, как Бюро защиты Сатверсме. Так что можно предположить: выкрутится он и в нынешней ситуации. И не такие бывали, когда молодой реформатор в правительстве Егора Гайдара ураганил, будучи министром по внешнеэкономическим связям…

Для справки: самый богатый гражданин Латвии

Текущее состояние Петра Авена, по оценкам журнала Forbes, составляет около 4,5–4,7 миллиарда евро. Более чем в 500 миллионов евро оценивается его коллекция русского искусства.

По данным Государственной земельной службы Латвии, кадастровая стоимость загородного комплекса Клаугмуйжа в Мадонском крае составляет не менее 27,5 миллиона евро. Еще в 3–3,5 миллиона евро оценивается дом в Риге на ул. Кр. Валдемара, 19, где собирались открыть частный музей.

До релокации из РФ Авен занимал 17-е место среди богатейших россиян (2004), сейчас он был бы лишь 36-м в РФ — но зато остается 1-м в Латвии.