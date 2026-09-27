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Голос из телефона стоил миллионы: крупнейший банк обманули с помощью ИИ 0 234

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мошенники

ChatGPT

Мошенники использовали искусственный интеллект, поддельные электронные письма и сообщения в WhatsApp, чтобы убедить одного из руководителей банковской группы Intesa Sanpaolo перевести огромные суммы за границу. Большую часть денег удалось вернуть, однако около 36 млн евро по-прежнему не найдены.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS со ссылкой на итальянскую Corriere della Sera, афера началась в феврале. Сообщение в WhatsApp получил тогдашний председатель подразделения private banking. Отправителем якобы был генеральный директор Intesa Sanpaolo Карло Мессина, который просил срочно помочь с зарубежной финансовой операцией.

Знакомый голос оказался подделкой

Вскоре после сообщения руководителю позвонил человек, представившийся знакомым ему старшим партнером крупной международной юридической фирмы. Он подтвердил необходимость проведения операции.

Именно здесь, по данным издания, мошенники применили искусственный интеллект: голос юриста был воспроизведен с помощью технологии deepfake.

Звонок показался настолько убедительным, что жертва поверила в подлинность запроса. Дополнительную достоверность происходящему придали поддельные электронные письма.

В результате финансовому подразделению банка было поручено провести серию переводов за границу. Основными направлениями стали Китай и Гонконг.

Почти 60 миллионов удалось вернуть

Мошенничество обнаружили достаточно быстро благодаря внутренним системам безопасности банка.

В сотрудничестве с властями Китая, Португалии и Италии удалось вернуть почти 60 млн евро.

Однако еще около 36 млн евро остаются пропавшими. Источники Reuters утверждают, что деньги переводились через многочисленные зарубежные счета, после чего в конечном итоге были конвертированы в криптовалюту.

Председатель подразделения private banking Intesa Sanpaolo в марте покинул свой пост, сославшись на личные причины. Компания тогда не сообщала дополнительных подробностей его ухода.

Прокуратура ищет оставшиеся миллионы

Итальянская прокуратура расследует мошенничество и пытается установить местонахождение оставшихся 36 млн евро. По данным NOS, у следствия есть иностранный подозреваемый.

Одновременно правоохранительные органы призывают другие банки усилить бдительность и не исходить из того, что подобная схема не может сработать именно против них.

История Intesa Sanpaolo показывает, насколько убедительными становятся мошеннические схемы с использованием искусственного интеллекта: злоумышленникам уже недостаточно подделать письмо или аккаунт — теперь они способны имитировать голос человека, которому жертва привыкла доверять.

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#мошенничество #искусственный интеллект #технологии #криптовалюта #кибербезопасность #прокуратура
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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