Четверо вооруженных мужчин открыли огонь по кафе в афинском районе Агиос-Пантелеимонас. Нападение произошло поздно вечером 25 сентября на улице Агоракриту: злоумышленники стреляли по фасаду заведения из проезжавшего автомобиля.

В результате стрельбы пострадала 10-летняя дочь владельца кафе. Девочка получила ранение в левую ногу рикошетившим фрагментом, была доставлена матерью в детскую больницу «Аглая Кириаку» и перенесла операцию. По последним данным, ее жизни ничего не угрожает.

Машину, на которой скрылись нападавшие, позднее обнаружили полностью сгоревшей в районе Аспропиргос к западу от Афин. Внутри автомобиля нашли автомат Калашникова. Расследование передано Управлению по борьбе с организованной преступностью.

Греческие СМИ сообщают, что полиция рассматривает версию сведения счетов между преступными группировками, однако официально мотив нападения пока не установлен. Четверых подозреваемых разыскивают.