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Кафе в Афинах изрешетили пулями: ранена 10-летняя девочка 0 222

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Четверо вооруженных мужчин открыли огонь по кафе в афинском районе Агиос-Пантелеимонас.

Четверо вооруженных мужчин открыли огонь по кафе в афинском районе Агиос-Пантелеимонас. Нападение произошло поздно вечером 25 сентября на улице Агоракриту: злоумышленники стреляли по фасаду заведения из проезжавшего автомобиля.

В результате стрельбы пострадала 10-летняя дочь владельца кафе. Девочка получила ранение в левую ногу рикошетившим фрагментом, была доставлена матерью в детскую больницу «Аглая Кириаку» и перенесла операцию. По последним данным, ее жизни ничего не угрожает.

Машину, на которой скрылись нападавшие, позднее обнаружили полностью сгоревшей в районе Аспропиргос к западу от Афин. Внутри автомобиля нашли автомат Калашникова. Расследование передано Управлению по борьбе с организованной преступностью.

Греческие СМИ сообщают, что полиция рассматривает версию сведения счетов между преступными группировками, однако официально мотив нападения пока не установлен. Четверых подозреваемых разыскивают.

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#полиция #Греция #преступность #нападение #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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