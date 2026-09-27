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Медовый месяц и ожидание ребенка оборвались под завалами: трагедия в Афинах унесла шесть жизней 0 232

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: В афинском районе Плака, где после мощного взрыва обрушился жилой дом.
ФОТО: Freepik

Спасатели завершили поисковую операцию в афинском районе Плака, где после мощного взрыва обрушился жилой дом. Под завалами обнаружили тела шести человек — четырех туристов из США и пожилой супружеской пары, постоянно жившей в здании.

Как сообщают «Афинские новости» со ссылкой на греческие СМИ, поиски продолжались около 32 часов. Как ранее сообщал bb.lv, взрыв произошел утром 25 сентября, вскоре после 07:30.

Две молодые пары приехали из США

На первом этаже в квартире краткосрочной аренды остановились две молодые пары — Флоринда Ходжа и ее супруг Иан Александер Киркпатрик, а также Флорин Ходжа и его жена Эриса Цани. Флоринда и Флорин были братом и сестрой и приехали в Афины вместе со своими супругами.

Для Флоринды и Иана поездка в Грецию была свадебным путешествием — пара недавно поженилась.

Флорин и Эриса, по данным греческих СМИ, ожидали ребенка. Сообщается, что женщина находилась примерно на третьем-четвертом месяце беременности, однако окончательно это должна подтвердить судебно-медицинская экспертиза.

Пожилые супруги жили этажом выше

На втором этаже постоянно проживали Афина Папареску и ее супруг, британский пенсионер Эдмонд Хингс. После взрыва родственники и знакомые не могли с ними связаться. Позже их тела также обнаружили под обломками здания.

По сообщениям греческих СМИ, Эдмонд испытывал проблемы с передвижением. Это обстоятельство учитывается при восстановлении событий, предшествовавших обрушению.

По данным телеканала MEGA, погибших обнаружили в тех частях квартир, где они, предположительно, находились в момент взрыва.

Семьи погибших вызывают в Грецию для окончательной идентификации останков с помощью анализа ДНК. После обнаружения последних двух жертв поисковая операция завершилась — все шестеро числившихся пропавшими были найдены погибшими.

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#взрыв #трагедия #спасатели #беременность #туристы
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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