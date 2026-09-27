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На пляж пока лучше не ходить: в Вентспилсе обнаружили нефтяное загрязнение 0 150

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нефтяное пятно

Иллюстративное фото. ChatGPT

На городском пляже Вентспилса обнаружены выброшенные на берег нефтепродукты. До ликвидации загрязнения жителей и гостей города просят не посещать пляж и не гулять вдоль морского побережья.

Как сообщает Ventspils Komunālā pārvalde, загрязнение впервые заметили в выходные. Откуда именно нефтепродукты попали на побережье, пока неизвестно.

В самоуправлении допускают, что источником загрязнения мог стать корабль. Другая версия — нефтепродукты принесло к берегу морскими течениями.

В понедельник, 28 сентября, муниципальное предприятие Ventspils labiekārtošanas kombināts начнет очистку городского пляжа. Работы планируется провести как можно быстрее, чтобы устранить загрязнение и вновь сделать побережье безопасным для посетителей.

До завершения очистки власти рекомендуют воздержаться от прогулок по пляжу и непосредственно вдоль кромки моря.

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#Вентспилс #экология
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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