На городском пляже Вентспилса обнаружены выброшенные на берег нефтепродукты. До ликвидации загрязнения жителей и гостей города просят не посещать пляж и не гулять вдоль морского побережья.

Как сообщает Ventspils Komunālā pārvalde, загрязнение впервые заметили в выходные. Откуда именно нефтепродукты попали на побережье, пока неизвестно.

В самоуправлении допускают, что источником загрязнения мог стать корабль. Другая версия — нефтепродукты принесло к берегу морскими течениями.

В понедельник, 28 сентября, муниципальное предприятие Ventspils labiekārtošanas kombināts начнет очистку городского пляжа. Работы планируется провести как можно быстрее, чтобы устранить загрязнение и вновь сделать побережье безопасным для посетителей.

До завершения очистки власти рекомендуют воздержаться от прогулок по пляжу и непосредственно вдоль кромки моря.