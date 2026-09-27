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Опасность, которую невозможно почувствовать: семья с двумя детьми попала в больницу 0 437

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Cемья с двумя маленькими детьми получила тяжелое отравление угарным газом во время ночевки на даче.

Иллюстративное фото. ChatGPT

В Эстонии семья с двумя маленькими детьми получила тяжелое отравление угарным газом во время ночевки на даче. Всех четверых в критическом состоянии доставили в больницу.

Как сообщает Rus.Postimees, вызов в Центр тревоги поступил в ночь на воскресенье, 27 сентября, в 1:32 из деревни Сяре в волости Антсла в Вырумаа. Отец сообщил, что члены семьи чувствуют себя очень плохо и находятся в предобморочном состоянии.

У родителей появились тошнота и симптомы, близкие к потере сознания. Сильные признаки отравления наблюдались и у двух маленьких детей.

Выяснилось, что вечером в доме топили печь без дверцы. Предположительно, в помещения начал поступать угарный газ — невидимый и не имеющий запаха.

К приезду спасателей заслонка печи, двери и окна уже были открыты для проветривания. Спасатели помогли перенести пострадавших в машину скорой помощи, после чего всю семью доставили в больницу.

Датчика угарного газа в доме не было

Как отмечает издание, в помещении отсутствовал обязательный датчик угарного газа, который мог своевременно предупредить семью об опасности.

Угарный газ невозможно увидеть или почувствовать по запаху, поэтому человек может не заметить отравления, в том числе во время сна. Обнаружить его присутствие позволяет специальный датчик.

В Эстонии такие датчики обязательны в зданиях с твердотопливными отопительными устройствами — например, дровяными печами, каминами, плитами и котлами. Они также необходимы в жилых помещениях с подключенным к дымоходу газовым оборудованием, включая газовые водонагреватели.

В Латвии датчик угарного газа в обычном жилье с дровяной печью сейчас не является обязательным — VUGD его настоятельно рекомендует, если используется твердотопливное отопительное устройство.

Обязательным является дымовой датчик: с 1 января 2020 года как минимум один автономный дымовой извещатель должен быть в каждой квартире, а в частном доме — на каждом этаже. Частный дом также должен быть оборудован огнетушителем.

Важно не путать три устройства: дымовой датчик реагирует на пожар; CO-датчик — на угарный газ; отдельный датчик утечки газа обязателен в определённых случаях — например, если газовый прибор имеет мощность свыше 50 кВт либо расположен в подвале или цокольном этаже.

Трагедия в Эстонии стала еще одним напоминанием о том, насколько коварен угарный газ: его невозможно увидеть или почувствовать по запаху. В Латвии установка CO-датчиков в домах с печным отоплением не является обязательной, однако спасатели рекомендуют их использовать — небольшое устройство может вовремя предупредить об опасности и спасти жизнь.

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#безопасность #технологии #отравление #семья #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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