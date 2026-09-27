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Страшная находка в Мексике: родители пропавших детей обнаружили 1600 молочных зубов 0 639

ЧП и криминал
Дата публикации: 27.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Мексики

Иллюстративное фото. ChatGPT

На холме в мексиканском штате Мичоакан обнаружены около 1600 детских молочных зубов. Находку сделали не правоохранители, а родители, которые годами самостоятельно разыскивают своих пропавших детей.

Теперь они требуют провести генетические исследования и установить, кому принадлежали найденные зубы.

Как сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS, находку сделала поисковая группа родителей пропавших людей, которая работает в городе Сакапу в охваченном насилием штате Мичоакан.

Первый молочный зуб на этом месте обнаружили еще в 2021 году во время раскопок на холме. По словам руководителя поисковой группы Маргариты Лопес, с тех пор там нашли уже 1600 детских зубов.

Кто были эти дети?

Лопес считает, что зубы принадлежали совсем юным жертвам преступных группировок. По ее версии, детей могли похищать с целью сексуальной эксплуатации или торговли органами.

При этом прокуратура штата Мичоакан подтвердила обнаружение массового захоронения, однако не стала называть количество жертв. Таким образом, приведенные поисковиками цифры и предположения о судьбе детей пока не являются официально установленными результатами расследования.

Родители пропавших добиваются проведения генетической экспертизы, которая могла бы помочь идентифицировать найденные останки и зубы. Ранее они даже устроили двухнедельную акцию протеста у здания прокуратуры в Мехико, однако, по данным NOS, добиться проведения необходимых исследований тогда не удалось.

Тайные могилы находят снова и снова

Для этой поисковой группы находка далеко не первая. За последние годы ее участники еще дважды обнаруживали массовые захоронения в Мичоакане. В одном из них в 2023 году нашли останки как минимум 375 человек.

Тайные захоронения в Мексике обнаруживают практически каждую неделю. Причем нередко на них выходят именно родственники пропавших, которые самостоятельно прочесывают местность.

Исследование Ибероамериканского университета, на которое ссылается NOS, указывает на рост количества обнаруживаемых тайных могил и на существенные расхождения между официальной статистикой и сведениями СМИ, правозащитников и поисковых объединений.

Более 130 тысяч человек числятся пропавшими

Массовые захоронения стали частью гораздо более масштабного кризиса: официально в Мексике пропавшими без вести считаются свыше 130 тысяч человек. За десять лет их число, по данным NOS, увеличилось примерно на 200%.

Среди причин называются конфликты между преступными группировками и насильственная вербовка людей.

При этом власти страны сообщают о снижении уровня убийств. Президент Клаудия Шейнбаум в начале сентября заявила, что с начала ее президентского срока в 2024 году количество убийств сократилось на 51%.

Однако NOS обращает внимание на другую сторону статистики: в некоторых штатах, где число зарегистрированных убийств особенно заметно снизилось, одновременно увеличивалось количество исчезновений.

Одной из проблем остается идентификация найденных останков. Из-за нехватки ресурсов, ограниченных возможностей экспертов и, как отмечается в материале, коррупции установление личности погибших может растягиваться на годы.

И теперь 1600 молочных зубов, обнаруженных на одном мексиканском холме, стали еще одним страшным символом кризиса исчезновений — но сколько детей стояло за этой находкой и что именно с ними произошло, еще предстоит установить.

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#преступность #родители #мексика #дети #насилие
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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