На городском пляже Вентспилса обнаружены выброшенные на берег нефтепродукты.

Нефтепродукты обнаружены на побережье от Ужавы до Лиэпене

Загрязнение нефтепродуктами обнаружено на всём обследованном участке побережья Балтийского моря от Ужавы до Лиэпене. Несмотря на большую протяжённость загрязнённой территории, объём попавших на берег нефтепродуктов пока оценивается как небольшой.

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) совместно с Государственной пожарно-спасательной службой обследовала побережье Балтийского моря на участке от Ужавы до Лиэпене. Следы нефтепродуктов обнаружены по всей обследованной береговой полосе.

Специалисты ГСОС взяли образцы загрязнения. Лабораторные исследования должны помочь установить происхождение нефтепродуктов и обстоятельства их попадания в окружающую среду.

По предварительной оценке, количество обнаруженных нефтепродуктов невелико, однако загрязнение распространилось на значительный участок латвийского побережья.

Ситуацию проверяют и в море. Береговая охрана при помощи беспилотника обнаружила возможное пятно загрязнения на поверхности воды. К предполагаемому месту его нахождения направлен патрульный корабль Военно-морских сил Латвии.

ГСОС продолжает выяснять источник загрязнения. После получения дополнительной информации служба решит, какие дальнейшие меры необходимо принять.

Таким образом, пока неизвестно, откуда нефтепродукты попали в Балтийское море и связаны ли обнаруженное в море пятно и загрязнение побережья между Ужавой и Лиэпене.