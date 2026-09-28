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Дым заполнил салон: трансатлантический рейс экстренно посадили в Порту 0 97

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет Delta Air Lines, выполнявший трансатлантический рейс из Барселоны в Бостон, был вынужден изменить маршрут после появления дыма в салоне.

ChatGPT

Самолет Delta Air Lines, выполнявший трансатлантический рейс из Барселоны в Бостон, был вынужден изменить маршрут после появления дыма в салоне. Airbus A330-300 благополучно приземлился в аэропорту Порту, однако нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

Инцидент произошел в воскресенье, 27 сентября. Рейс DL251 вылетел из Барселоны и направлялся в Бостон, однако уже во время полета экипаж сообщил о проблеме и развернул самолет в сторону Португалии. На борту находились 296 пассажиров.

По данным португальской общественной телекомпании RTP, причиной экстренной посадки стало появление дыма в салоне. При этом возгорания на борту не произошло. Откуда именно появился дым, пока не установлено.

Более 60 спасателей встречали самолет

В аэропорту Франсишку Са Карнейру в Порту был развернут масштабный комплекс экстренных служб. К самолету направили более 60 спасателей и пожарных, а работа аэропорта на несколько минут была приостановлена.

Reuters со ссылкой на португальскую службу гражданской защиты сообщает, что восемь пассажиров получили помощь непосредственно на летном поле, троих доставили в больницу. В более поздних сообщениях местных СМИ фигурируют 14 человек, которым потребовалась медицинская помощь, и четыре госпитализированных, включая одного члена экипажа. У двух доставленных в больницу пассажиров отмечались легкие респираторные симптомы, их состояние оценивалось как стабильное.

Сам Airbus A330-300 приземлился без происшествий. Причину появления дыма специалисты устанавливают. Delta первоначально охарактеризовала случившееся как «механическую проблему».

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#авиация #Португалия #ЧП #безопасность полетов
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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