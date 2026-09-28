Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мазут или парафин? Загадочная субстанция покрыла пляжи Польши и Латвии 0 118

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото: Grzegorz.

На польском побережье Балтийского моря обнаружено масштабное загрязнение неизвестным нефтепродуктом. Черные липкие комки море выбросило на пляжи почти на 50-километровом участке — от Ровы в Поморском воеводстве до Русинова в Западно-Поморском.

Как сообщает польский портал PortalMorski, первые сообщения поступили от отдыхающих и местных жителей еще в минувшие выходные. Загрязнение обнаружили в районе Устки, Ровы, Ярославца, военного полигона возле Устки и на других участках побережья.

Морское управление в Слупске уже взяло образцы вещества и отправило их на лабораторное исследование. Предварительно установлено, что оно имеет нефтяное происхождение. Специалисты допускают, что это может быть мазут или парафин, однако окончательных результатов анализов пока нет.

plaz_7.jpg

Ситуация оказалась достаточно серьезной, чтобы власти приняли решение временно закрыть пляжи на территории города и гмины Устка. Ограничения будут действовать до удаления и нейтрализации загрязнения. Людей просят не приближаться к черным комкам, не трогать их и не пытаться самостоятельно очищать пляж.

Под подозрением может оказаться судно

Польские морские службы круглосуточно отслеживают движение судов и уже определили несколько кораблей, проходивших в соответствующее время в этом районе Балтики. Если лаборатория подтвердит, что найденное вещество является судовым топливом, его состав планируется сравнить с образцами топлива с подозрительных судов.

По данным польских СМИ, уборка и утилизация загрязнения может занять несколько недель.

Нефтепродукты обнаружены и в Латвии

Как ранее сообщал bb.lv, практически одновременно нефтяное загрязнение было обнаружено на латвийском побережье Балтики.

Государственная служба окружающей среды совместно с Государственной пожарно-спасательной службой обследовала побережье Курземе. Следы нефтепродуктов обнаружены на значительном участке берега, в том числе в районе Вентспилса.

Объем выброшенного на берег вещества пока оценивается как относительно небольшой, однако загрязнение распространилось на большой территории.

Береговая охрана при помощи беспилотника также обнаружила возможное пятно загрязнения непосредственно в море. Для проверки к предполагаемому месту был направлен патрульный корабль Военно-морских сил Латвии.

В Вентспилсе коммунальные службы уже приступили к очистке городского пляжа, а жителей и гостей города попросили пока не гулять вдоль моря.

Пока неизвестно, связано ли загрязнение латвийского побережья с черными нефтяными комками, обнаруженными на польских пляжах. В обеих странах взяты образцы, происхождение нефтепродуктов устанавливается.

×
#Польша #Латвия #экология #Балтийское море #нефтепродукты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: дтп
Изображение к статье: контрабанда Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему тараканы переносят болезни, а пауки — нет?
В мире животных
Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия
Изображение к статье: Миг-31.
Наша Латвия
Изображение к статье: Что делать, если озимый чеснок пророс до холодов
Дом и сад
Изображение к статье: выборы
Политика
Изображение к статье: Почему тараканы переносят болезни, а пауки — нет?
В мире животных
Изображение к статье: Наиболее вредные продукты для людей старше 40 лет
Еда и рецепты
Изображение к статье: ружье и пистолет
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео