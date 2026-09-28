На польском побережье Балтийского моря обнаружено масштабное загрязнение неизвестным нефтепродуктом. Черные липкие комки море выбросило на пляжи почти на 50-километровом участке — от Ровы в Поморском воеводстве до Русинова в Западно-Поморском.

Как сообщает польский портал PortalMorski, первые сообщения поступили от отдыхающих и местных жителей еще в минувшие выходные. Загрязнение обнаружили в районе Устки, Ровы, Ярославца, военного полигона возле Устки и на других участках побережья.

Морское управление в Слупске уже взяло образцы вещества и отправило их на лабораторное исследование. Предварительно установлено, что оно имеет нефтяное происхождение. Специалисты допускают, что это может быть мазут или парафин, однако окончательных результатов анализов пока нет.

Ситуация оказалась достаточно серьезной, чтобы власти приняли решение временно закрыть пляжи на территории города и гмины Устка. Ограничения будут действовать до удаления и нейтрализации загрязнения. Людей просят не приближаться к черным комкам, не трогать их и не пытаться самостоятельно очищать пляж.

Под подозрением может оказаться судно

Польские морские службы круглосуточно отслеживают движение судов и уже определили несколько кораблей, проходивших в соответствующее время в этом районе Балтики. Если лаборатория подтвердит, что найденное вещество является судовым топливом, его состав планируется сравнить с образцами топлива с подозрительных судов.

По данным польских СМИ, уборка и утилизация загрязнения может занять несколько недель.

Нефтепродукты обнаружены и в Латвии

Как ранее сообщал bb.lv, практически одновременно нефтяное загрязнение было обнаружено на латвийском побережье Балтики.

Государственная служба окружающей среды совместно с Государственной пожарно-спасательной службой обследовала побережье Курземе. Следы нефтепродуктов обнаружены на значительном участке берега, в том числе в районе Вентспилса.

Объем выброшенного на берег вещества пока оценивается как относительно небольшой, однако загрязнение распространилось на большой территории.

Береговая охрана при помощи беспилотника также обнаружила возможное пятно загрязнения непосредственно в море. Для проверки к предполагаемому месту был направлен патрульный корабль Военно-морских сил Латвии.

В Вентспилсе коммунальные службы уже приступили к очистке городского пляжа, а жителей и гостей города попросили пока не гулять вдоль моря.

Пока неизвестно, связано ли загрязнение латвийского побережья с черными нефтяными комками, обнаруженными на польских пляжах. В обеих странах взяты образцы, происхождение нефтепродуктов устанавливается.