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Нападение среди бела дня? В парке Резекне у мужчины отобрали телефон и покупки 0 53

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападение на мужчину в городском парке

ChatGPT

В Резекне задержали несовершеннолетнего, которого подозревают в нападении на мужчину в городском парке. Потерпевшего избили и отобрали у него мобильный телефон и пакет с покупками.

Как сообщает Государственная полиция, нападение произошло вечером 14 сентября. Неизвестный нанес телесные повреждения мужчине 1977 года рождения, после чего забрал его телефон и пакет с товарами. Общий ущерб оценен примерно в 300 евро.

В ходе расследования полиция установила предполагаемого нападавшего. Уже на следующий день по подозрению в совершении преступления был задержан подросток 2009 года рождения. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

В полиции отмечают, что задержанный и ранее попадал в поле зрения правоохранителей — как в связи с похожим преступлением, так и из-за других правонарушений.

По факту ограбления начат уголовный процесс по части первой статьи 176 Уголовного закона — за хищение чужого движимого имущества, связанное с применением насилия.

Закон предусматривает за такое преступление в том числе лишение свободы на срок до пяти лет. Возможны также краткосрочное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы или штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Следствию теперь предстоит установить все обстоятельства нападения. Задержанный остается подозреваемым, и его виновность может быть установлена только в предусмотренном законом порядке.

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#Резекне #полиция #преступность #безопасность #несовершеннолетние #задержание #нападение
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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