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«Очнулся уже в кювете»: под Кекавой BMW разбился во время ливня, машину в тот день должны были вернуть владельцу 1 403

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Сильный дождь утром в пятницу едва не закончился трагедией в Кекавском крае. Водитель BMW потерял управление, съехал в кювет и серьезно разбил автомобиль, однако сам чудом не получил ни одной травмы.

Утром в пятницу в Кекавском крае BMW съехал с дороги и оказался в придорожной канаве. По словам водителя, причиной аварии могло стать аквапланирование во время сильного ливня. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

Судя по следам на месте происшествия, автомобиль проехал вне дороги около 60 метров. За это время машина потеряла несколько деталей, включая выхлопную систему, а затем передней частью задела забор и развернулась.

Водитель Артур рассказал, что авария произошла около восьми часов утра, когда шел сильный дождь. По его словам, перед этим на этом же участке уже произошло другое ДТП, поэтому он снизил скорость, однако избежать заноса не удалось.

«Наверное, это было аквапланирование. Лил дождь, машину просто занесло. В тот момент — темнота в глазах, полная темнота. До сих пор толком не понимаю, что произошло», — признался мужчина.

Хотя водитель не получил даже царапины, автомобиль оказался серьезно поврежден. Земля попала практически во все полости кузова, местами металл оказался разорван. После остановки из-под капота шел дым, который, как предполагает Артур, мог быть вызван утечкой антифриза.

Особенно неприятной ситуацию делает то, что BMW был не личным автомобилем водителя. В тот же день машину нужно было вернуть владельцу.

«Это была подменная машина. Прости, брат, прости! Наверное, надо было поставить резину получше. Надеюсь, двигатель остался цел», — сказал он.

Аквапланирование возникает, когда между шинами и дорогой образуется слой воды, из-за которого автомобиль частично или полностью теряет сцепление с покрытием. Во время сильных дождей риск таких аварий заметно возрастает, особенно если скорость остается высокой или шины сильно изношены.

Несмотря на серьезные повреждения автомобиля, эта авария закончилась без пострадавших.

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#погода #ДТП #дождь
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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