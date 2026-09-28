Телефонное мошенничество в Латвии по-прежнему остается одной из самых распространенных схем обмана. Злоумышленники представляются сотрудниками банков, полиции и государственных учреждений, отправляют ссылки на поддельные сайты, убеждают людей самостоятельно подтвердить операции в Smart-ID.

Какие способы чаще всего используют телефонные мошенники? Рассказывает представитель Государственной полиции ЛР Элина ПРИЕДИТЕ:

— Сценарии могут быть разными, но методы обычно одни и те же: посеять панику и убедить потенциальную жертву, что действовать нужно быстро, не раздумывая. Сверхзадача понятна — добиться, чтобы человек самостоятельно раскрыл свои данные или подтвердил определенную операцию.

Чаще всего мошенники представляются сотрудниками банка, полиции или другого государственного учреждения либо представителями различных компаний. Например, человеку сообщают, что с его банковским счетом происходят какие-то подозрительные операции, кто-то пытается оформить на его имя кредит или перевести с его счета деньги. Затем предлагают «помочь» предотвратить угрозу. На самом же деле их цель — получить данные для доступа к интернет-банку, коды Smart-ID или убедить человека самостоятельно совершить платеж.

Другая распространенная схема — после телефонного разговора отправляют ссылку якобы на сайт банка, полиции или другого учреждения. Такой сайт может выглядеть практически идентично настоящему, но в действительности он поддельный.

Полиции известны случаи, когда человек сам вводил свои данные на созданном мошенниками сайте или самостоятельно подтверждал операцию.

Важно понимать: мошеннику не всегда необходимо технически «взламывать» банковскую систему или красть пароль. Гораздо проще убедить самого человека передать необходимую информацию или подтвердить действие.

Например, жители получают сообщения со ссылками на сайты, которые имитируют Дирекцию безопасности дорожного движения (CSDD), почту Latvijas Pasts, курьерскую службу Omniva или другие учреждения. Человек переходит по ссылке, вводит данные интернет-банка, а иногда еще и подтверждает операцию с помощью Smart-ID. В результате с его счета переводятся деньги.

Похожие схемы используются и по телефону. Мошенник сообщает, что с банковским счетом происходит что-то подозрительное и необходимо срочно «исправить ситуацию». После этого человека могут направить на поддельную страницу интернет-банка либо убедить подтвердить операцию с помощью Smart-ID.

Для справки: только в августе Государственная полиция зарегистрировала 90 случаев, связанных с телефонным мошенничеством, причем в 30 случаях завладеть деньгами жертв преступникам все-таки удалось. Общая сумма составила 443 762 евро. Больше всего пострадавших было в Рижском районе (21 человек) — у них выманили в общей сложности 362 424 евро.