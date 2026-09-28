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Подозрительное поведение привело полицейских к крупной партии нелегальных сигарет 0 168

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: контрабанда
ФОТО: Youtube

В рижском микрорайоне Катлакалнс подозрительное поведение мужчины привлекло внимание сотрудников Государственной полиции, проводивших оперативные мероприятия по другому уголовному делу. Проверка его грузового фургона привела к обнаружению 650 000 нелегальных сигарет, а при последующих обысках были изъяты оружие, боеприпасы и крупная сумма наличных.

3 сентября сотрудники 4-го бюро Управления криминальной полиции Рижского регионального управления Государственной полиции совместно с коллегами из Управления технической поддержки Главного управления полиции общественного порядка проводили специальные следственные действия в рамках уголовного процесса, связанного с незаконным оборотом наркотиков.

Во время наблюдения за гаражным кооперативом в Катлакалнсе внимание полицейских привлек мужчина, который не имел отношения к расследуемому делу. По данным полиции, он внимательно осматривал припаркованные автомобили, проверял регистрационные номера и особенно заинтересовался неприметным служебным автомобилем полиции.

После этого мужчина сел в грузовой фургон с прицепом и покинул территорию кооператива. Полицейские приняли решение остановить автомобиль для проверки.

За рулем находился мужчина 1969 года рождения. По информации полиции, при общении с правоохранителями он сразу протянул руки, словно предлагая надеть на него наручники. На вопрос о содержимом грузового отсека мужчина ответил, что не знает, что находится внутри.

Во время осмотра автомобиля сотрудники полиции обнаружили три палеты сигарет без акцизных марок.

После задержания при личном досмотре у мужчины изъяли пистолет ПМ с двумя полностью снаряженными магазинами, складной нож и телескопическую дубинку. В полиции отметили, что разрешение на ношение пистолета у задержанного имелось.

С санкции прокурора был проведен неотложный обыск автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 315. В грузовом отсеке обнаружили 65 коробок сигарет Marlboro — всего 650 000 сигарет без акцизных марок.

В ходе последующих обысков по адресам, связанным с задержанным, сотрудники полиции также изъяли пистолет Glock, 404 патрона, а также наличные деньги — 18 580 евро и 6000 долларов США, которые, по версии следствия, могли быть получены преступным путем.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части первой статьи 221 Уголовного закона — о незаконном хранении, перевозке или реализации табачных изделий в значительном размере.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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#полиция #оружие #контрабанда #преступность #обыск #следствие #задержание #наркотики
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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