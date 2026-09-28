Рижский городской суд в понедельник продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Букайнса и Светланы Букайне, обвиняемых в похищении своей внучки. На очередном заседании планируется допрос свидетелей.

Рижский городской суд в понедельник в 13:30 продолжит рассмотрение уголовного дела в отношении Сергея Букайнса и Светланы Букайне, обвиняемых в похищении своей малолетней внучки. На сегодняшнем заседании суда запланирован допрос свидетелей.

На предыдущем заседании мать девочки Маргарита Букайне просила отвести защитника Светланы Букайне. По ее мнению, адвокат не мог участвовать в уголовном процессе, поскольку ранее представлял интересы Станислава Букайнса — отца ребенка — в связанном гражданском споре. Суд отклонил ходатайство, не усмотрев конфликта интересов между двумя процессами.

Сергей Букайнс и Светлана Букайне вину не признают.

По версии следствия, летом 2024 года Станислав Букайнс, обвиняемый по другому уголовному делу в участии в антигосударственной организации, покинул Латвию, переплыв пограничную реку на SUP-доске, и вывез в Россию свою дочь, с матерью которой находился в разводе. Позднее он публично заявил, что попросил в России политическое убежище.

После исчезновения ребенка Государственная полиция возбудила уголовное дело о похищении малолетнего. В июле 2024 года родители Станислава Букайнса были задержаны по подозрению в содействии совершению преступления, а суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу.

Впоследствии, после вмешательства Министерства юстиции Латвии и поездки матери девочки в Россию, ребенка удалось вернуть в Латвию.

Позже Сергей Букайнс и Светлана Букайне были освобождены из-под стражи после внесения залога в размере 200 000 евро каждым.

Оба обвиняются по части третьей статьи 153 Уголовного закона, предусматривающей ответственность за похищение человека, если оно совершено в отношении малолетнего, повлекло тяжкие последствия либо совершено организованной группой. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до двенадцати лет с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором.