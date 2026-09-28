В пятницу в рижском микрорайоне Дарзциемс произошло серьезное ДТП с участием Mercedes и Toyota. По словам очевидцев, водитель Mercedes, предположительно проводивший тест-драйв автомобиля, резко ускорился перед перекрестком, после чего произошло столкновение. В результате аварии пострадали люди.

Авария произошла на регулируемом перекрестке в Дарзциемсе, сообщает передача Degpunktā (TV3).

По словам водителя и пассажира Toyota, перед столкновением Mercedes двигался на высокой скорости.

«В машине были какие-то таджики или узбеки, они убежали. Их первая фраза была: "Сегодня машину уже не продадут". Наверное, проводили тест-драйв, не знаю. Точно под сотню, иначе машину так бы не отбросило. Мы ведь стояли на месте и ждали, когда можно будет повернуть. По дороге ехала совсем другая машина, я начала поворачивать перед ней. Очевидно, он обгонял её прямо на перекрёстке», — рассказали они.

После мощного удара Mercedes отбросило в сторону. Автомобиль снес металлическое дорожное ограждение, вырвав его крепления из земли, а затем врезался в бетонную стену. От удара из-под капота машины пошел дым.

Очевидец происшествия сообщил, что на место прибыла бригада скорой помощи.

«Да, приезжала скорая помощь, думаю, водителя Mercedes увезли в больницу. Они ехали довольно быстро, этот белый автомобиль. И удар тоже был сильный», — рассказал свидетель.

В результате аварии есть пострадавшие.

Окончательные причины ДТП предстоит установить Государственной полиции. По имеющейся информации, Mercedes пересекал перекресток на желтый сигнал светофора и, предположительно, значительно превышал разрешенную скорость.

В свою очередь водитель Toyota начала выполнять левый поворот, поскольку, по ее словам, заметила быстро приближавшийся Mercedes лишь в последний момент и уже не смогла избежать столкновения.