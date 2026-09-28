Рижский городской суд приговорил медсестру Детской клинической университетской больницы к двум с половиной годам лишения свободы за ошибку при приготовлении лекарства, которая привела к смерти малолетней пациентки. Также ей на четыре года запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Медсестра Детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года по ошибке перепутала предназначенные для пациентки лекарства, в результате чего ребенок скончался, приговорена к двум с половиной годам лишения свободы. Такое решение в понедельник принял Рижский городской суд, сообщает ЛЕТА.

Дополнительно суд запретил осужденной в течение четырех лет заниматься медицинской деятельностью.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить требование потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 евро.

Судья Имант Дзенис пояснил, что после изучения судебной практики пришел к выводу: вопрос о компенсации в рамках уголовного процесса решать преждевременно. Потерпевшим оставлена возможность обратиться с соответствующим иском в порядке гражданского судопроизводства.

Представитель обвиняемой сообщила, что защита запросит полный текст приговора и оценит возможность его обжалования. По ее словам, существуют юридические основания считать, что в данном случае не следовало назначать реальное лишение свободы.

После подготовки полного текста решения стороны смогут обжаловать приговор в течение десяти рабочих дней.

Согласно судебному календарю, обвиняемую зовут Елена Угуренко. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном, ранее сообщал ее адвокат Алдис Лиепиньш.

По словам защитника, произошедшее стало трагическим стечением обстоятельств. Он подчеркнул, что никто не становится медсестрой с намерением допустить подобную ошибку. Адвокат также заявил, что его подзащитная ежедневно тяжело переживает случившееся, принесла извинения потерпевшим, признала вину и начала возмещать причиненный ущерб, не уточнив его размер.

Кроме того, защита обращала внимание на вопросы организации работы и хранения медикаментов. По мнению адвоката, необходимо оценить, не следует ли хранить особо опасные препараты отдельно, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем.

По просьбе участников процесса суд рассматривал дело в закрытом режиме. Решения по делу оглашались публично.

Как сообщалось ранее, прокуратура предъявила медсестре обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое по неосторожности привело к смерти малолетней пациентки.

По данным обвинения, в конце ноября прошлого года во время дежурства медсестра готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия для введения пациентке на следующий день. Однако по неосторожности вместо него приготовила раствор хлорида калия и при этом наклеила на инфузионный пакет этикетку с надписью «Бикарбонат натрия».

На следующий день девочке начали вводить ошибочно приготовленный раствор. Вскоре у нее появились головокружение и затрудненное дыхание.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось. Согласно материалам дела, введение раствора с калием вызвало необратимую остановку сердца, ставшую причиной смерти пациентки.

До вынесения приговора в отношении обвиняемой действовала мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также запрет заниматься профессиональной деятельностью.