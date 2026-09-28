Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Суд вынес приговор медсестре, из-за ошибки которой скончался ребенок 2 751

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: больничный коридор
ФОТО: LETA

Рижский городской суд приговорил медсестру Детской клинической университетской больницы к двум с половиной годам лишения свободы за ошибку при приготовлении лекарства, которая привела к смерти малолетней пациентки. Также ей на четыре года запрещено заниматься медицинской деятельностью.

Медсестра Детской клинической университетской больницы, которая в ноябре прошлого года по ошибке перепутала предназначенные для пациентки лекарства, в результате чего ребенок скончался, приговорена к двум с половиной годам лишения свободы. Такое решение в понедельник принял Рижский городской суд, сообщает ЛЕТА.

Дополнительно суд запретил осужденной в течение четырех лет заниматься медицинской деятельностью.

Вместе с тем суд отказался удовлетворить требование потерпевших о взыскании компенсации морального вреда в размере 500 000 евро.

Судья Имант Дзенис пояснил, что после изучения судебной практики пришел к выводу: вопрос о компенсации в рамках уголовного процесса решать преждевременно. Потерпевшим оставлена возможность обратиться с соответствующим иском в порядке гражданского судопроизводства.

Представитель обвиняемой сообщила, что защита запросит полный текст приговора и оценит возможность его обжалования. По ее словам, существуют юридические основания считать, что в данном случае не следовало назначать реальное лишение свободы.

После подготовки полного текста решения стороны смогут обжаловать приговор в течение десяти рабочих дней.

Согласно судебному календарю, обвиняемую зовут Елена Угуренко. Она признала свою вину и раскаялась в содеянном, ранее сообщал ее адвокат Алдис Лиепиньш.

По словам защитника, произошедшее стало трагическим стечением обстоятельств. Он подчеркнул, что никто не становится медсестрой с намерением допустить подобную ошибку. Адвокат также заявил, что его подзащитная ежедневно тяжело переживает случившееся, принесла извинения потерпевшим, признала вину и начала возмещать причиненный ущерб, не уточнив его размер.

Кроме того, защита обращала внимание на вопросы организации работы и хранения медикаментов. По мнению адвоката, необходимо оценить, не следует ли хранить особо опасные препараты отдельно, чтобы снизить риск подобных ошибок в будущем.

По просьбе участников процесса суд рассматривал дело в закрытом режиме. Решения по делу оглашались публично.

Как сообщалось ранее, прокуратура предъявила медсестре обвинение в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, которое по неосторожности привело к смерти малолетней пациентки.

По данным обвинения, в конце ноября прошлого года во время дежурства медсестра готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия для введения пациентке на следующий день. Однако по неосторожности вместо него приготовила раствор хлорида калия и при этом наклеила на инфузионный пакет этикетку с надписью «Бикарбонат натрия».

На следующий день девочке начали вводить ошибочно приготовленный раствор. Вскоре у нее появились головокружение и затрудненное дыхание.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ребенка не удалось. Согласно материалам дела, введение раствора с калием вызвало необратимую остановку сердца, ставшую причиной смерти пациентки.

До вынесения приговора в отношении обвиняемой действовала мера пресечения, не связанная с лишением свободы, а также запрет заниматься профессиональной деятельностью.

×
#медицина #компенсация #судебный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
1
0
2

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: На городском пляже Вентспилса обнаружены выброшенные на берег нефтепродукты.
Изображение к статье: Cемья с двумя маленькими детьми получила тяжелое отравление угарным газом во время ночевки на даче.
Изображение к статье: Полиция Мексики
Изображение к статье: Мошенники

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Чаи
Люблю!
Изображение к статье: Чай или молоко: эксперты объяснили, какой напиток полезнее для костей
Люблю!
Изображение к статье: knab
Политика
Изображение к статье: Современные тенденции цифровых развлечений
Техно
Изображение к статье: контрабанда Иконка видео
ЧП и криминал
Изображение к статье: домашний отдых
Люблю!
Изображение к статье: Чаи
Люблю!
Изображение к статье: Чай или молоко: эксперты объяснили, какой напиток полезнее для костей
Люблю!
Изображение к статье: knab
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео