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Тайну аварии в Ропажском крае раскрыли только после приезда эвакуатора 0 1162

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: дтп
ФОТО: скриншот видео TV3

Необычное ДТП произошло в пятницу утром в Ропажском крае. После того как водитель Volkswagen съехал с дороги и был госпитализирован, причины аварии долго оставались неизвестными. Разгадка обнаружилась лишь спустя несколько часов — под автомобилем нашли дикое животное.

Авария произошла утром недалеко от поселка Гайди на автодороге P4, сообщает передача Degpunktā (TV3).

Кроссовер Volkswagen съехал с проезжей части и оказался в придорожной канаве. К моменту прибытия сотрудников Государственной полиции водитель уже был доставлен в больницу.

Инспектор Государственной полиции Кристине Форманицка-Гинько сообщила, что сообщение о происшествии поступило в 08:01.

«Прибыв на место, установили, что по невыясненным пока причинам транспортное средство съехало с дороги. На месте никого не было, водитель уже был доставлен в медицинское учреждение», — рассказала она.

Особое внимание привлекли повреждения автомобиля. У Volkswagen отсутствовала часть крыши, а лобовое стекло было сильно повреждено, из-за чего первоначально возникло предположение, что спасателям пришлось срезать крышу для эвакуации пострадавшего.

Однако эта версия не подтвердилась. Государственная пожарно-спасательная служба сообщила, что ее сотрудники на место происшествия вообще не выезжали.

Сначала рассматривались различные причины аварии, включая внезапное ухудшение самочувствия водителя и появление на дороге дикого животного.

Позже полиция подтвердила, что причиной ДТП стало именно столкновение с животным.

По данным правоохранителей, около семи часов утра перед автомобилем неожиданно выбежало дикое животное. После удара водитель потерял управление, и Volkswagen съехал в кювет.

В Службе неотложной медицинской помощи сообщили, что водитель сумел самостоятельно выбраться из автомобиля и вызвать скорую помощь. Он получил различные травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

Неожиданная развязка произошла спустя несколько часов. Когда эвакуатор начал вытаскивать автомобиль из канавы, под Volkswagen обнаружили дикое животное, с которым произошло столкновение.

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#ДТП #скорая помощь #травмы #volkswagen
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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