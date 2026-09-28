В воскресенье в Латвии произошло 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек. Полиция также задержала десять водителей в состоянии алкогольного опьянения и одного — под воздействием наркотических веществ.

В воскресенье в Латвии было зарегистрировано 80 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, сообщает ЛЕТА со ссылкой на Государственную полицию.

Четыре человека получили травмы в авариях в Рижском регионе, по два — в Латгале и Земгале. Среди пострадавших были три велосипедиста и один пешеход.

За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала десять водителей. Кроме того, был задержан один водитель, находившийся под воздействием наркотических веществ.

Больше всего нетрезвых водителей выявили в Земгале. Восемь задержанных находились за рулем в такой степени опьянения, что в отношении них возбуждено уголовное производство. В таких случаях законодательство предусматривает конфискацию транспортного средства либо взыскание его стоимости.

За превышение скорости в воскресенье было составлено 198 административных протоколов. В Рижском регионе к ответственности привлечены 20 водителей, в Латгале — 52, в Видземе — 51, в Земгале — 43, в Курземе — 32. Еще два водителя были наказаны за агрессивное вождение.

Всего за нарушения правил дорожного движения в воскресенье полиция оформила 422 административных протокола.