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В Риге грузовик Rimi протаранил столб и врезался в забор 1 343

ЧП и криминал
Дата публикации: 28.09.2026
BB.LV
Изображение к статье: ДТП

sadursme.lv / facebook

Утром 28 сентября на улице Карля Улманя в Риге произошло ДТП. Грузовик, перевозивший тару для Rimi, неожиданно съехал с дороги, снёс фонарный столб и остановился, врезавшись в ограждение. Кадры с места происшествия быстро появились в социальных сетях, а информацию об аварии позднее подтвердили в Государственной полиции.

По предварительной версии Госполиции, водителю могло стать плохо за рулём. При проверке выяснилось, что у мужчины действовал запрет на управление транспортными средствами, поскольку он в установленный срок не прошёл обязательную медицинскую проверку. Алкоголя у водителя не обнаружили.

Грузовик перед столкновением проехал около 200 метров по траве и пешеходной части. Несмотря на серьёзный характер аварии, никто не пострадал, госпитализация водителю не потребовалась. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Представитель Rimi уточнил, что автомобиль принадлежит внешнему логистическому подрядчику компании и перевозил пустую тару.

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#Рига #ДТП #госполиция #социальные сети #Rimi
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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