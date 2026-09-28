Утром 28 сентября на улице Карля Улманя в Риге произошло ДТП. Грузовик, перевозивший тару для Rimi, неожиданно съехал с дороги, снёс фонарный столб и остановился, врезавшись в ограждение. Кадры с места происшествия быстро появились в социальных сетях, а информацию об аварии позднее подтвердили в Государственной полиции.

По предварительной версии Госполиции, водителю могло стать плохо за рулём. При проверке выяснилось, что у мужчины действовал запрет на управление транспортными средствами, поскольку он в установленный срок не прошёл обязательную медицинскую проверку. Алкоголя у водителя не обнаружили.

Грузовик перед столкновением проехал около 200 метров по траве и пешеходной части. Несмотря на серьёзный характер аварии, никто не пострадал, госпитализация водителю не потребовалась. Полиция продолжает выяснять обстоятельства происшествия.

Представитель Rimi уточнил, что автомобиль принадлежит внешнему логистическому подрядчику компании и перевозил пустую тару.