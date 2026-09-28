Масштабы нефтяного загрязнения на побережье Вентспилса оказались значительно больше, чем предполагалось первоначально. Загрязнение обнаружено примерно на 30 километрах береговой линии , а муниципалитет допускает, что произошедшее может быть сопоставимо с экологической катастрофой государственного масштаба.

Как сообщает Вентспилсское самоуправление, сейчас ведутся работы по ликвидации последствий загрязнения, обнаруженного в минувшие выходные. До полной очистки побережья жителей и гостей города призывают не гулять вдоль моря на всем протяжении Вентспилсского пляжа.

Загрязнение растянулось на десятки километров

Государственная служба окружающей среды (ГСОС) совместно с Государственной пожарно-спасательной службой обследовала побережье от Ужавы до Лиепене и взяла образцы выброшенного на берег вещества.

Источник загрязнения, его происхождение и точный состав пока не установлены — результатов исследований еще ждут.

На территории самого Вентспилса нефтепродукты обнаружены примерно на пяти километрах побережья. По предварительным данным муниципалитета, площадь загрязненной территории составляет около пяти гектаров.

Следы нефтепродуктов обнаружены на центральном пляже Вентспилса, а также на побережье Парвенты и Сталдзене. На территории Вентспилсского края загрязнено еще около 25 километров берега.

Нефтепродукты собирают лопатами

Первые работы по очистке начались в понедельник на городском пляже — на участке пляжа «Голубого флага» протяженностью около 2,5 километра.

Пока муниципалитет использует собственные ресурсы. В частности, очищаются участки между четвертым и пятым мостками, а также территория возле шестого мостка.

На песке находят нефтепродукты разного размера — от небольших гранул и шариков диаметром примерно два-пять миллиметров до более крупных кусков.

Загрязненный песок приходится собирать механически лопатами и складывать в мешки. Одновременно решается вопрос, куда передавать собранный материал: отходы, содержащие нефтепродукты, относятся к категории опасных.

В Сталдзене ситуация сложнее

Особенно трудоемкой оказалась очистка пляжа в Сталдзене. Частицы нефтепродуктов застряли между галькой, прилипли к камням и выброшенным морем веткам.

В таких условиях механическая очистка занимает значительно больше времени.

Муниципалитет ожидает результатов лабораторных анализов VVD. От них будет зависеть дальнейшая организация работ и выбор наиболее подходящих и безопасных для окружающей среды методов очистки.

Срок окончания работ назвать невозможно

Вентспилсское самоуправление оценивает произошедшее как чрезвычайную ситуацию — непредвиденное событие, которое по своему характеру можно сравнить с последствиями стихийного бедствия.

Для полноценной ликвидации загрязнения муниципалитету может потребоваться дополнительная методическая, практическая и финансовая помощь.

Сколько именно денег понадобится, пока определить невозможно. Расходы будут зависеть от реального масштаба загрязнения, необходимых технологий, методов работы, погоды и того, не вынесет ли море на берег новые нефтепродукты.

В самоуправлении предупреждают, что очистка может занять продолжительное время, и назвать дату ее завершения сейчас невозможно.

На Вентспилсском пляже установлены информационные знаки, а муниципальная полиция усилила патрулирование побережья.

Район обследовали с моря и воздуха

После получения информации о возможном нефтяном загрязнении Морской поисково-спасательный координационный центр совместно с VVD начал оценивать ситуацию и возможное распространение загрязнения.

Для обследования моря к месту происшествия направили патрульный корабль Военно-морских сил, территорию также осмотрели с помощью беспилотника.

Полученные материалы сейчас анализируются. Военно-морские силы также ожидают дальнейшей информации от ответственных ведомств.

Главный вопрос пока остается без ответа: откуда взялись нефтепродукты, загрязнившие десятки километров латвийского побережья. Пока специалисты устанавливают их происхождение и состав, муниципалитет предупреждает, что ликвидация последствий может оказаться длительной и потребовать помощи государственного уровня.